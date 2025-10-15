Bruna Gomes e Bernardo Sousa dão novo passo na relação e preparam-se para a chegada dos filhos

Bruna Gomes e Bernardo Sousa estão prestes a dar um novo passo na relação. O casal vai mudar-se para uma casa maior em Lisboa, com o objetivo de concretizar o sonho de aumentar a família.

Bruna Gomes e Bernardo Sousa estão prestes a viver uma nova fase nas suas vidas. O casal, que se conheceu durante o Big Brother Famosos, prepara-se agora para mudar-se para uma casa maior em Lisboa — um passo pensado a dois e que marca o início do sonho de aumentar a família.

Durante a ModaLisboa, Bruna revelou à imprensa que a decisão de procurar um novo lar foi motivada pelos planos do casal para o futuro. “A casa onde estamos agora começámos a ver que já não tinha espaço suficiente, porque queremos aumentar a família. Por isso, antes de acontecer, mais vale prevenir”, confessou a influenciadora, visivelmente entusiasmada com a mudança.

O piloto madeirense e a criadora de conteúdos digitais vivem uma relação sólida e cúmplice, algo que Cristina Ferreira, apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI, fez questão de destacar. “Fico muito feliz por eles”, afirmou.

A mudança simboliza uma nova etapa na história de amor de Bruna e Bernardo — um casal que continua a conquistar o público, dentro e fora das câmaras.

Temas: Bruna Gomes Bernardo Sousa Dois às 10 Cristina Ferreira Big Brother

