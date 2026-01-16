Bruna Gomes e Bernardo Sousa deixam fãs ao rubro com novidade: «Não posso acreditar»

O casal rumou até ao Brasil com amigos e por lá o piloto eternizou na pele a relação com Bruna Gomes.

Esta quinta-feira, 15 de janeiro, Bruna Gomes surpreendeu os seguidores ao partilhar um gesto romântico que marca uma nova etapa da sua vida a dois com Bernardo Sousa. A influenciadora revelou que o marido (e ainda dois amigos) decidiram eternizar o amor na pele, ao tatuar o diminutivo “BRU” durante uma visita a um estúdio de tatuagens.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, Bernardo surge descontraído enquanto faz a tatuagem e, fiel ao seu sentido de humor, brinca com a situação: “Estou casado, já não posso fazer nada”. A reação arrancou sorrisos aos fãs e mostrou a cumplicidade que continua a unir o casal.

Emocionada, Bruna Gomes fez questão de destacar que a homenagem não ficou por aqui. Na legenda da publicação, explicou que o piloto aproveitou o momento para gravar também a data do casamento, sublinhando o significado especial da decisão: “Eles apoiando a minha marca 😭😭😭😭 (Ps: o Ber também quis fazer a data do nosso casamento.)”.

Recorde-se que a história de amor de Bruna Gomes e Bernardo Sousa começou em 2022, quando ambos participaram no ‘Big Brother Famosos’. O romance nasceu dentro da casa mais vigiada do país, conquistou o público e manteve-se sólido fora do reality show.

Em março de 2024, o casal deu o nó numa cerimónia realizada na Madeira e, desde então, continua a partilhar momentos marcantes com os seguidores.