Em dia de Natal, Bruna Gomes emociona Bernardo Sousa com declaração de amor: «É a pessoa que eu sempre quis na minha vida»

No «Dois às 10» especial de Natal, recebemos um dos casais mais acarinhados pelo público português.

Em dia de Natal, Bruna Gomes abriu o coração ao falar da relação com Bernardo Sousa no programa «Dois às 10». “Eu não sabia se o nosso relacionamento ia dar certo, até pelo estilo e personalidades diferentes. Não sabíamos como ia encaixar cá fora”, confessou. Ainda assim, houve algo de que nunca duvidou: “Já sabia que o Bernardo ia ser muito meu amigo”.

A influenciadora destacou uma das características que mais admira no piloto madeirense. “Ele é muito transparente, dá para ver se ele está a odiar ou a amar, e eu adoro isso”, afirmou, sublinhando a autenticidade que sempre reconheceu em Bernardo desde os primeiros dias de convivência.

Mesmo admitindo que o romance poderia não resultar, Bruna garantiu que a ligação entre os dois era especial desde o início. “Mesmo que não desse certo, sabia que ia ser uma pessoa para a vida. O tipo de pessoa que ele é, é a pessoa que eu sempre quis na minha vida”, disse, emocionando também o companheiro.

Bernardo Sousa não escondeu a sensibilidade ao ouvir as palavras de Bruna e fez questão de retribuir o carinho, falando igualmente das coisas boas que a influenciadora trouxe para a sua vida e do impacto positivo que teve no seu crescimento pessoal.

Bruna Gomes e Bernardo Sousa protagonizam uma das histórias de amor mais marcantes dos reality shows portugueses. Desde o primeiro olhar no Big Brother Famosos até à consolidação da relação fora das câmaras, o casal conquistou o público pela cumplicidade, pelas declarações sinceras e pela forma genuína como vivem o amor.

Depois do programa, o romance continuou a crescer longe do formato televisivo, mas sempre acompanhado de perto pelos fãs nas redes sociais. Casamento, viagens, momentos de ternura e declarações apaixonadas transformaram Bruna e Bernardo num dos casais mais acarinhados pelo público português.