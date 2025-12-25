Em dia de Natal, Bruna Gomes emociona Bernardo Sousa com declaração de amor: «É a pessoa que eu sempre quis na minha vida»

  Hoje às 11:21

No «Dois às 10» especial de Natal, recebemos um dos casais mais acarinhados pelo público português.

Em dia de Natal, Bruna Gomes abriu o coração ao falar da relação com Bernardo Sousa no programa «Dois às 10». “Eu não sabia se o nosso relacionamento ia dar certo, até pelo estilo e personalidades diferentes. Não sabíamos como ia encaixar cá fora”, confessou. Ainda assim, houve algo de que nunca duvidou: “Já sabia que o Bernardo ia ser muito meu amigo”.

A influenciadora destacou uma das características que mais admira no piloto madeirense. “Ele é muito transparente, dá para ver se ele está a odiar ou a amar, e eu adoro isso”, afirmou, sublinhando a autenticidade que sempre reconheceu em Bernardo desde os primeiros dias de convivência.

Mesmo admitindo que o romance poderia não resultar, Bruna garantiu que a ligação entre os dois era especial desde o início. “Mesmo que não desse certo, sabia que ia ser uma pessoa para a vida. O tipo de pessoa que ele é, é a pessoa que eu sempre quis na minha vida”, disse, emocionando também o companheiro.

Bernardo Sousa não escondeu a sensibilidade ao ouvir as palavras de Bruna e fez questão de retribuir o carinho, falando igualmente das coisas boas que a influenciadora trouxe para a sua vida e do impacto positivo que teve no seu crescimento pessoal.

Bruna Gomes e Bernardo Sousa protagonizam uma das histórias de amor mais marcantes dos reality shows portugueses. Desde o primeiro olhar no Big Brother Famosos até à consolidação da relação fora das câmaras, o casal conquistou o público pela cumplicidade, pelas declarações sinceras e pela forma genuína como vivem o amor.

Depois do programa, o romance continuou a crescer longe do formato televisivo, mas sempre acompanhado de perto pelos fãs nas redes sociais. Casamento, viagens, momentos de ternura e declarações apaixonadas transformaram Bruna e Bernardo num dos casais mais acarinhados pelo público português.

