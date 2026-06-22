Fotografia de momento íntimo de Bruna Gomes e Bernardo Sousa revela mais do que o habitual

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  • Ontem às 11:24

Uma nova publicação nas redes sociais revela paixão acesa entre o casal

Bruna Gomes voltou a surpreender os seguidores com uma nova publicação nas redes sociais. E desta vez houve um detalhe que não passou despercebido aos mais atentos.

A influenciadora brasileira partilhou um carrossel de fotografias onde surge ao lado de Bernardo Sousa, numa sequência de imagens cheias de cumplicidade. Mais do que o cenário ou os sorrisos, foi a naturalidade entre os dois que acabou por conquistar os seguidores.

Na legenda da publicação, Bruna aproveitou para partilhar alguns momentos do seu dia.

O casal conheceu-se em 2022, durante a participação no "Big Brother Famosos", da TVI. O romance nasceu dentro da casa mais vigiada do país e rapidamente conquistou os espectadores, tornando-se numa das histórias de amor mais marcantes dos reality shows portugueses dos últimos anos.

Desde esse momento, Bruna e Bernardo têm construído uma relação sólida, dividindo a vida entre Portugal, a Madeira (terra natal do piloto) e algumas viagens internacionais. Apesar da popularidade, ambos têm procurado manter um equilíbrio entre a exposição pública e a privada, partilhando apenas alguns momentos especiais com os seguidores.

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Nos últimos meses, Bruna tem estado focada em novos desafios profissionais. A influenciadora continua a colaborar com várias marcas e mantém uma forte presença digital, sendo uma das criadoras de conteúdos mais conhecidas em Portugal. Já Bernardo Sousa continua ligado ao mundo dos ralis, modalidade na qual se destacou muito antes dos realities.

A nova publicação surge também numa fase particularmente positiva para Bruna. Nas fotografias, a vencedora do “Desafio Final" faz referência à sua mais recente capa de revista e mostra-se orgulhosa com este novo trabalho, partilhando o entusiasmo com os seguidores.

Nos comentários, não faltaram elogios ao casal:"Ui que lindos🔥🔥. Casal poderoso 👌😍❤️❤️" e ainda: "Lindos, lindos, lindos 🥰"

As reações multiplicaram-se rapidamente, com dezenas de seguidores a destacarem a cumplicidade e a felicidade do casal.

Entre projetos profissionais, viagens e momentos a dois, Bruna e Bernardo continuam a mostrar que a relação atravessa uma fase feliz. E se há algo que esta nova publicação parece confirmar é que, mesmo nos gestos mais simples, a cumplicidade entre os dois continua bem presente.

Emoções sem limites?
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Esta partilha, aparentemente banal, acabou por revelar mais do que o habitual sobre a ligação especial que une um dos casais mais acarinhados pelos portugueses. Veja a galeria. 

Temas: Bruna Gomes Bernardo Sousa
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