Bruna Gomes não dispensa este modelador de cabelo (e percebe-se porquê)

De ondas marcadas a fios lisos: tudo com o mesmo acessório

Bruna Gomes entrou na vida dos portugueses ao vencer o Big Brother e, desde então, soma seguidores fiéis em todas as plataformas. Com quase seis milhões de fãs no Instagram, mantém um canal de YouTube ativo e partilha rotinas que passam por momentos de lifestyle e dicas de beleza. Entre os elementos que mais marcam a sua imagem está o cabelo — sempre bonito e luminoso. O segredo? Um acessório que já se tornou presença habitual nos seus vídeos.

Uma ferramenta, vários estilos

Chama-se Cecotec AirGlam 14 in 1 e é uma escova de ar quente com 14 cabeças diferentes. Na prática, substitui secador, alisador e modelador, tornando possível alternar entre liso impecável, ondas suaves ou volume generoso sem recorrer a vários aparelhos. A tecnologia cerâmica com efeito coanda garante que o calor é distribuído de forma homogénea, protegendo os fios e mantendo o brilho natural.

O feedback de quem já experimentou

A experiência de utilização é um dos pontos mais elogiados. Uma consumidora descreve: “Estas cabeças são excelentes, muito práticas e funcionais. Um mimo! Deixa o cabelo suave, brilhante e fácil de pentear. Já a recomendei às minhas amigas.” Outro comentário destaca a performance: “Adquiri há um mês e meio, funciona perfeitamente. O resultado é profissional, pelo que recomendo completamente.”

Adeus ao frisado

Outro dos trunfos deste modelo está na tecnologia iónica, pensada para atenuar a eletricidade estática e o indesejado frisado. Para quem lida com cabelos volumosos ou indisciplinados, a diferença no acabamento é imediata. Como confirma outra utilizadora: “O resultado é excelente! Ideal para quem gosta de versatilidade. Permite fazer penteados diferentes em pouco tempo, independentemente do comprimento do cabelo.”

Um acessório pensado para simplificar

Apesar da diversidade de cabeças, a utilização não se revela complicada. O AirGlam poupa espaço em casa e agiliza as rotinas de beleza, servindo tanto quem gosta de explorar diferentes looks como quem apenas pretende sair de casa com o cabelo arranjado em poucos minutos. Talvez por isso seja presença constante nos vídeos da influencer.

