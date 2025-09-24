Bruna Gomes não dispensa este modelador de cabelo (e percebe-se porquê)

Este artigo pode conter links afiliados*

Bruna Gomes - 2.ª gala de "Secret Story - Casa dos Segredos"
Bruna Gomes - 2.ª gala de "Secret Story - Casa dos Segredos"

Foto: TVI

De ondas marcadas a fios lisos: tudo com o mesmo acessório

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Bruna Gomes entrou na vida dos portugueses ao vencer o Big Brother e, desde então, soma seguidores fiéis em todas as plataformas. Com quase seis milhões de fãs no Instagram, mantém um canal de YouTube ativo e partilha rotinas que passam por momentos de lifestyle e dicas de beleza. Entre os elementos que mais marcam a sua imagem está o cabelo — sempre bonito e luminoso. O segredo? Um acessório que já se tornou presença habitual nos seus vídeos.

Uma ferramenta, vários estilos

Chama-se Cecotec AirGlam 14 in 1 e é uma escova de ar quente com 14 cabeças diferentes. Na prática, substitui secador, alisador e modelador, tornando possível alternar entre liso impecável, ondas suaves ou volume generoso sem recorrer a vários aparelhos. A tecnologia cerâmica com efeito coanda garante que o calor é distribuído de forma homogénea, protegendo os fios e mantendo o brilho natural.

Adquira aqui

O feedback de quem já experimentou

A experiência de utilização é um dos pontos mais elogiados. Uma consumidora descreve: “Estas cabeças são excelentes, muito práticas e funcionais. Um mimo! Deixa o cabelo suave, brilhante e fácil de pentear. Já a recomendei às minhas amigas.” Outro comentário destaca a performance: “Adquiri há um mês e meio, funciona perfeitamente. O resultado é profissional, pelo que recomendo completamente.”

Adeus ao frisado

Outro dos trunfos deste modelo está na tecnologia iónica, pensada para atenuar a eletricidade estática e o indesejado frisado. Para quem lida com cabelos volumosos ou indisciplinados, a diferença no acabamento é imediata. Como confirma outra utilizadora: “O resultado é excelente! Ideal para quem gosta de versatilidade. Permite fazer penteados diferentes em pouco tempo, independentemente do comprimento do cabelo.”

Um acessório pensado para simplificar

Apesar da diversidade de cabeças, a utilização não se revela complicada. O AirGlam poupa espaço em casa e agiliza as rotinas de beleza, servindo tanto quem gosta de explorar diferentes looks como quem apenas pretende sair de casa com o cabelo arranjado em poucos minutos. Talvez por isso seja presença constante nos vídeos da influencer.

Adquira aqui

cecotec irglam 14 em 1

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Bruna Gomes Cabelo Modelador de cabelo Secador Ondas

RELACIONADOS

Porquê usar dois aparelhos se esta escova faz tudo em minutos? Cabelo fica seco, liso e com volume

Combate rugas, linhas finas e manchas por menos de 12 €. Este é um dos séruns mais vendidos da Amazon

“Resultados de clínica em casa”: a máquina de luz pulsada que garante pele suave e depilação prolongada

“Mantém a maquilhagem impecável, mesmo com calor ou suor”. Toda a gente quer este fixador da L'Oréal Paris

Dicas

Esta simples alteração na sua alimentação pode atrasar o envelhecimento

Há 3 min

Conheça os números mais sorteados no Euromilhões

Há 33 min

Descubra os vegetais que reduzem o inchaço abdominal

Há 1h e 3min

Cuidado: estas etiquetas podem estar a enganá-lo na hora das compras

Há 1h e 33min

Diga adeus ao escorredor para a loiça: esta tendência revoluciona a organização da cozinha

Há 2h e 3min

Evite cometer estes 5 erros na decoração da sua casa

Ontem às 16:00

Cristina Ferreira não abdica deste hábito que já se tornou uma necessidade: «Faz viver mais e melhor»

Ontem às 15:31
MAIS

Mais Vistos

Idosa de 89 anos faz pedido a Cristina Ferreira e vê sonho concretizado em direto

Ontem às 10:57

Pai mergulha bebé de 47 dias em água quente: «Além disso, apresentava marcas de dentes e fraturas»

Hoje às 12:17

Cristina Ferreira recebe criança especial: «Quando for grande, quero ser igual à Cristina Ferreira»

Ontem às 09:59

Ex-concorrente do «Secret Story» apresenta em televisão as filhas gémeas

Hoje às 11:55

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

Ontem às 16:30

Deixe a base da sua quiche crocante com esta dica

Ontem às 15:00

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

19 set, 16:30

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

18 set, 16:00

Fora do Estúdio

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

Há 26 min

«Foi há 5 anos...»: Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, recorda acontecimento marcante na vida do jogador

Hoje às 11:31

Desde a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso repete este ritual sempre que aparece em público

Hoje às 09:40

Mulher encontra o amor aos 50 e é mãe aos 51

Ontem às 17:00

Fotos

Esta simples alteração na sua alimentação pode atrasar o envelhecimento

Há 3 min

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

Há 26 min

Conheça os números mais sorteados no Euromilhões

Há 33 min

Descubra os vegetais que reduzem o inchaço abdominal

Há 1h e 3min