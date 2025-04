Já viu a reação de Bruna Gomes ao post de Cristina Ferreira? Se não, não vai querer perder...

O novo lançamento de Cristina Ferreira que todas as mulheres querem: o fato versátil que combina com ténis ou saltos altos

Cristina Ferreira, de 47 anos, voltou a dar nas vistas nas redes sociais com mais uma escolha de look certeira. A apresentadora da TVI partilhou no Instagram uma fotografia do visual que usou durante o dia e escreveu na legenda: «Adoro o look de hoje. Está aprovado?».

A resposta dos fãs e amigos não se fez esperar e foi um sim unânime. Entre os comentários, destacam-se o da atriz Sara Prata, que respondeu «Aprovadíssimo ❤️» e o de Zé Lopes, colega de estação, que escreveu: «Também adoro 😍». Seguidores anónimos também deixaram mensagens entusiastas como «Bom dia!!! Super aprovado!!❤️», «Adorei!!! Clássico, elegante e confortável. Ideal para qualquer tipo de mulher. Obrigada pela inspiração 👏😍”» e «Mais que aprovado 🔥🔥🔥 estás linda ❤️🌼😍».

Mas foi um comentário em particular que se destacou entre tantos elogios: Bruna Gomes escreveu simplesmente: «Ameiii», reforçando a boa relação entre as duas figuras públicas e mostrando que até as ex-concorrentes mais populares seguem de perto o estilo de Cristina.