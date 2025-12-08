Em direto, Bruna Gomes expõe Liliana e é fortemente aplaudida

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 46min

Bruna Gomes lançou críticas a Liliana, questionando a forma como a concorrente joga.

No decorrer da última gala do «Secret Story 9», um comentário inesperado de Bruna Gomes chamou a atenção. A comentadora não poupou críticas à prestação de Liliana e disse: «Para mim, o facto da Liliana ter jogo é indiscutível. Agora, o jogo em si é discutível, porque acho que ela recorre às formas mais baixas».

«O que me incomoda é que ela tinha tudo para ser uma concorrente super carismática. Carisma não se ganha. Ou se tem ou não se tem e, para mim, a Liliana tem, mas usa-o do jeito mais errado possível e não consigo entender», concluiu.

Temas: Bruna Gomes Liliana Secret Story 9

