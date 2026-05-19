Depois de deixar os reality shows, Bruna Gomes mostra como tem sido a sua vida longe dos ecrãs

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Longe dos ecrãs e dos comentários sobre o reality show da TVI, Bruna Gomes mostrou-se em modo “faça você mesmo” ao lado de Bernardo Sousa. O casal dedicou-se a renovar uma divisão da casa e o resultado final conquistou os fãs.

Longe dos comentários dos reality shows, Bruna Gomes continua a partilhar vários momentos do dia a dia com os seguidores. Desta vez, a influenciadora digital mostrou-se ao lado do marido, Bernardo Sousa, num momento divertido em casa.

Nas redes sociais, Bruna publicou imagens dos dois a pintar uma parede da habitação e brincou com a situação ao escrever: «Alguém precisando de pintores?».

O casal decidiu apostar numa parede vermelha e o resultado final acabou por conquistar os fãs. Além da nova cor, Bruna e Bernardo colocaram ainda um quadro de grandes dimensões naquele espaço da casa.

Na caixa de comentários, os seguidores não esconderam o entusiasmo com a transformação. «Esse cantinho ficou muito amoroso, adorei a cor. Ficou muito lindo», escreveu uma fã

Temas: Bruna Gomes Reality Show Dois às 10 Secret Story
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