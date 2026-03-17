Após acidente de viação grave, Bruna Gomes partilha desabafo emotivo: «Só quero que fique bem»

A influenciadora digital e comentadora do Secret Story, Bruna Gomes, recorreu às redes sociais para partilhar um momento difícil que está a atravessar. Através da rede social X (antigo Twitter), Bruna revelou que o padrinho sofreu um grave acidente de viação e encontra-se internado nos cuidados intensivos. “Meu padrinho está na UTI porque sofreu um acidente de carro… foi muito pesado e só queria poder estar perto agora”, escreveu.

Na mesma publicação, a influenciadora deixou uma reflexão emotiva sobre o impacto da situação, sublinhando como tudo o resto perde importância perante momentos de fragilidade. “Tudo vira muito irrelevante quando a única coisa que torcemos é pra que alguém que amamos fique bem”, acrescentou.

Meu padrinho está na UTI pq sofreu um acidente de carro… foi mto pesado e só queria poder estar perto agora. Tudo vira muito irrelevante quando a única coisa que torcemos é pra que alguém que amamos fique bem. — Bruna Gomes (@brunapgo) March 16, 2026

A partilha rapidamente gerou uma onda de apoio por parte dos seguidores, que deixaram várias mensagens de carinho e força neste momento delicado.

Bruna Gomes, que tem conquistado o público português com a sua participação em vários formatos televisivos e como comentadora do “Secret Story”, mostrou assim um lado mais vulnerável, num desabafo marcado pela preocupação e pela saudade de não poder estar junto da família.