O que aconteceu a Bruna Gomes para Cristina Ferreira iniciar a gala do «Secret Story» com um pedido ao público?

Depois de uma noite de grande susto, Bruna Gomes mereceu um gesto especial em direto no Secret Story, onde Cristina Ferreira apelou a um aplauso simbólico para a influenciadora.

Após ter revelado que a sua casa foi alvo de assalto, Bruna Gomes regressou às redes sociais para atualizar os fãs sobre o que aconteceu nas horas seguintes ao incidente.

Apesar do susto, a criadora de conteúdos manteve a serenidade e fez questão de sublinhar que Cleide, a sua cadela de estimação, não sofreu qualquer consequência. A jovem explicou ainda os procedimentos que se seguiram após a chegada das autoridades, procurando tranquilizar quem a acompanha diariamente.

O episódio acabou por ser mencionado na gala do Secret Story deste domingo, 1 de março de 2026. Em direto, Cristina Ferreira dirigiu-se ao público com um apelo especial: “Vamos dar um aplauso à Bruna, que ela precisa de um miminho. Vamos lá dar um aplauso à Bruna”.

A apresentadora simbolizou ainda um abraço e deixou palavras de agradecimento, num gesto de apoio à influenciadora numa fase particularmente delicada.