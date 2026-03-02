O que aconteceu a Bruna Gomes para Cristina Ferreira iniciar a gala do «Secret Story» com um pedido ao público?

  • Dois às 10
  • Hoje às 08:54

Depois de uma noite de grande susto, Bruna Gomes mereceu um gesto especial em direto no Secret Story, onde Cristina Ferreira apelou a um aplauso simbólico para a influenciadora.

Após ter revelado que a sua casa foi alvo de assalto, Bruna Gomes regressou às redes sociais para atualizar os fãs sobre o que aconteceu nas horas seguintes ao incidente.

Apesar do susto, a criadora de conteúdos manteve a serenidade e fez questão de sublinhar que Cleide, a sua cadela de estimação, não sofreu qualquer consequência. A jovem explicou ainda os procedimentos que se seguiram após a chegada das autoridades, procurando tranquilizar quem a acompanha diariamente.

O episódio acabou por ser mencionado na gala do Secret Story deste domingo, 1 de março de 2026. Em direto, Cristina Ferreira dirigiu-se ao público com um apelo especial: “Vamos dar um aplauso à Bruna, que ela precisa de um miminho. Vamos lá dar um aplauso à Bruna”.

A apresentadora simbolizou ainda um abraço e deixou palavras de agradecimento, num gesto de apoio à influenciadora numa fase particularmente delicada.

 

