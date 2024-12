Bruna relata gravidez aterrorizante: «O médico disse que o filho ia ser mongolóide»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Bruna passou nove meses a acreditar que o filho ia nascer com uma doença

A história de Bruna Velez é uma narrativa de dor e superação. Durante a gravidez, a jovem viveu imersa em um turbilhão de emoções negativas, onde o sonho de ser mãe rapidamente se transformou em um pesadelo. Durante nove meses, Bruna enfrentou um desafio constante, vivido com medo, incertezas e muita angústia, com medo que o bebé nascesse com algum problema de saúde, deficiência ou mesmo morto.

A gravidez de Bruna foi marcada por um terror constante, alimentado pela incerteza do que seria o futuro do filho. Os médicos chegaram a sugerir a possibilidade de abortar, mas Bruna decidiu não avançar com essa decisão, na esperança de poder correr tudo pelo melhor. «Agarrei-me à minha fé, acendi muitas velas e pedi a deus que o meu filho viesse», contou.

Bruna contou que chegou a deixar de sentir o bebé e esse foi um dos momentos mais torturantes, que a levaram a temer o pior.

Experiência Hospitalar

Além do medo constante, Bruna diz ter enfrentado outro desafio durante a gravidez: a falta de empatia e de cuidados adequados por parte dos profissionais de saúde. Em vários hospitais, diz ter sido maltratada, o que aumentou ainda mais seu sofrimento emocional e psicológico. «Tratavam o meu filho como se fosse um animal», desabafou Bruna, visivelmente magoada pelas experiências negativas que viveu durante o acompanhamento médico. «O médico disse que o meu filho ia ser mongolóide», contou ainda, fazendo um relato aterrorizante sobre a experiência que viveu.

Ataques de Pânico

A ansiedade constante que Bruna viveu levou a ataques de pânico, que tornaram sua gravidez ainda mais difícil.

Esses episódios fizeram com que fosse ainda mais complicado para Bruna viver a sua gravidez de maneira tranquila e saudável, tornando o processo de gestação ainda mais desgastante.

Apesar de todo o sofrimento, Bruna resistiu, não deixando que o medo e a pressão das circunstâncias a fizessem desistir. Com o apoio de familiares e amigos, esta manteve-se firme em sua decisão de levar a gravidez adiante, enfrentando todos os obstáculos que surgiram em seu caminho.

O Final Feliz: A Chegada do Filho Saudável

Finalmente, no dia 3 de julho de 2024, a história de medo e sofrimento de Bruna teve um final feliz. O bebé, que foi durante meses o centro de suas angústias e preocupações, nasceu saudável e sem complicações. Bruna, que viveu um pesadelo durante toda a gestação, pôde finalmente vivenciar a alegria da maternidade.

«Vivi o meu maior sonho num pesadelo, que só acabou quando o meu filho nasceu», confessou.

A história de Bruna é um testemunho de resistência e coragem diante da adversidade. A gravidez, que começou como um pesadelo, se transformou em um exemplo de força e resiliência. Ao dar à luz a um filho saudável, Bruna provou que, mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança e o amor podem prevalecer.

