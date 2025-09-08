Bruna desmente amizade com Catarina Miranda antes do «Big Brother Verão»: «Ela nem o meu contacto tem»

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 4min
Bruna
Bruna

Bruna veio a público esclarecer que não mantinha qualquer amizade com Catarina Miranda antes do arranque do «Big Brother Verão».

Bruna, que foi expulsa do «Big Brother Verão» no domingo, 7 de setembro, marcou presença no programa «Dois às 10» para fazer o balanço da experiência. Bruna admitiu que a saída lhe trouxe sentimentos mistos: «Foi uma experiência muito difícil e a expulsão teve um sabor agridoce. Por um lado, tinha saudades do exterior, mas também gostava de ficar na casa». Ainda assim, sublinhou que o maior desafio não foi a eliminação, mas sim a convivência diária: «O mais difícil foi lidar com as acusações e levar as pessoas ao limite».

Ao analisar a relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão, Bruna foi clara: «A relação deles é de cumplicidade. A Miranda está a criar várias narrativas à volta. Quer provocar curiosidade do público». Na sua perspetiva, Catarina Miranda sabe aproveitar os momentos de maior exposição: «Eles dormem o dia todo. Quando é os diretos começam a conversar, a ofender, mudam as coisas para passarem por vitimização, eles apontam, acusam, chamam nomes, uma pressão muito grande».

Sobre a suposta amizade com Catarina Miranda, Bruna não deixou margem para dúvidas: «Não, sou conhecida. Cruzei-me duas vezes no 'Somos Portugal', ela nem o meu contacto tem. Já soube que fui considerada uma traidora, não sou traidora de ninguém». Recordou ainda que, no passado, apoiou Catarina, mas não recebeu o mesmo de volta: «Quando ela precisou, eu estive lá. Quando foi ao contrário, ela riu-se em vez de me ajudar».

Por fim, Bruna destacou que esta postura afeta todos os colegas dentro da casa: «Eles transformam as coisas de uma maneira que é assustadora».

Temas: Bruna Catarina Miranda Big Brother Verão

