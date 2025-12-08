Bruna estava convencida de que já sabia o segredo de Pedro e Marisa. Porém, o melhor ainda estava para acontecer

Bruna saiu da casa convencida de que já tinha desvendado tudo sobre Pedro e Marisa, mas, em estúdio, acabou por ser apanhada de surpresa.

Bruna foi a concorrente expulsa neste domingo, dia 7, do «Secret Story 9» e, momentos após abandonar o reality show da TVI, a ex-participante teve acesso a alguns dos segredos dos antigos colegas.

Nesse momento, confirmou a sua suposição de que Pedro e Marisa têm filhos em comum. Porém, acabou por se surpreender ao descobrir que os dois são casados.

«Pensava que era uma relação que já tinha terminado. Não achei que fossem casados. Depois de tudo o que ouvi, não achei que fossem casados», reagiu Bruna, visivelmente surpreendida. «Não estou nada bem. Parabéns a eles», acrescentou.