Bruno de Carvalho declara-se a pessoa especial: “Mudaste a minha vida para sempre”

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Bruno de Carvalho assinalou o 23.º aniversário da filha mais velha, Ana Catarina, com uma emotiva declaração nas redes sociais.

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O passado sábado, dia 28, foi dia de celebração para Bruno de Carvalho: o ex-concorrente assinalou o 23.º aniversário da filha mais velha, Ana Catarina.

Através do Instagram, Bruno de Carvalho não deixou passar a data em branco e fez questão de a destacar. "Hoje, fazes 23 anos, e continuo a sentir que foi ontem que nasceste e mudaste a minha vida para sempre. Sempre foste o meu mundo, o meu universo, a minha força e uma das maiores bênçãos que a vida me deu", começou por escrever o DJ na legenda de um conjunto de imagens onde surge ao lado da aniversariante.

Prosseguiu com palavras de orgulho e carinho: "Tenho um orgulho enorme na mulher em que te estás a transformar. És forte, sensível, inteligente e com um coração enorme. Sinto-me verdadeiramente honrado e abençoado por ser teu pai. Quero que saibas que estarei sempre aqui para ti, para tudo o que precisares, em qualquer momento da tua vida. Para mim, serás sempre a minha Princesa, e nada mudará isso. Que a vida te dê tudo o que mereces, porque tu mereces mesmo tudo de bom".

A terminar, deixou ainda uma mensagem especial: "Amo-te muito! Parabéns, Princesa!".

Veja, abaixo, o vídeo e não deixe de espreitar algumas das melhores imagens de Bruno de Carvalho na galeria de fotografias que preparámos para si.

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Temas: Bruno de Carvalho
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