Após rumores de nova relação, Bruno de Carvalho quebra o silêncio: «Quando se trata de namoros, tenho uma regra muito simples»

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Depois de rumores na imprensa darem conta de que Bruno de Carvalho estaria novamente apaixonado e numa relação, o antigo presidente do Sporting decidiu reagir.

Contactado pela SELFIE, o DJ não confirmou nem desmentiu os rumores. “Quando se trata de namoros ou de relações amorosas, tenho uma regra muito simples: não comento rumores”, começou por dizer.

Bruno de Carvalho explicou que prefere respeitar a privacidade das pessoas envolvidas. “Um rumor é apenas isso, um rumor. E o facto de alguém optar por não o comentar nunca pode ser entendido como uma confirmação”, afirmou.

“Quando as pessoas estiverem preparadas, quando acharem que é o momento certo e se houver alguma coisa para anunciar, serão elas próprias a fazê-lo”, rematou.

O ex-concorrente de reality shows da TVI encontra-se a atravessar um processo de emagrecimento e, este domingo, dia 30, decidiu partilhar com os seguidores os resultados conquistados até agora.

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