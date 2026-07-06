Bruno de Carvalho submete-se a transformação física: «A verdadeira meta é a saúde»

Bruno de Carvalho está determinado a mudar de vida. O ex-concorrente do "Big Brother Verão" recorreu às redes sociais para fazer um balanço do primeiro mês de treinos, revelando que o objetivo vai muito além da perda de peso.

Na legenda de um vídeo onde mostra a sua evolução física, Bruno explicou que o processo começou depois de vários procedimentos para emagrecer, mas rapidamente percebeu que a prioridade tinha de ser outra. «Há um mês, comecei a treinar com um objetivo que ia muito além de perder peso. Ao longo dos últimos meses, tenho feito um conjunto de procedimentos para emagrecer. Mas houve um momento que, em conjunto, percebemos que perder peso não era o único objetivo. A verdadeira meta é a saúde. E, para isso, tinha de voltar a treinar», escreveu.

O antigo presidente do Sporting recordou ainda as dificuldades sentidas nas primeiras semanas. «A primeira semana foi um choque. Dores musculares, cansaço, exercícios que pareciam impossíveis e uma corrida que era praticamente feita a passo», confessou.

Apesar das dificuldades, Bruno de Carvalho garante que nunca pensou em desistir e foi celebrando pequenas conquistas ao longo do caminho. «Exercícios que antes se faziam com 25 repetições passaram para 50. A corrida também evoluiu. Começámos em oito, depois 13 e finalmente 15 minutos. Para muitos pode parecer pouco. Para mim, depois de tantos anos sem praticar exercício físico, representa uma enorme conquista», destacou.

Bruno aproveitou ainda para elogiar o trabalho do personal trainer que o acompanha. «Ter um personal trainer é muito mais do que ter alguém a contar repetições. É ter alguém que conhece o processo, respeita o tempo do corpo e nos ajuda a continuar mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis», afirmou.

Agora, prepara-se para iniciar um novo desafio. «Agora vem o segundo mês de treinos e existe apenas uma certeza: investir na saúde é uma das melhores decisões que podemos tomar. Não procuro milagres, nem resultados rápidos. Procuro consistência, disciplina e uma vida mais longa, mais saudável e com mais qualidade», concluiu