Nem parece o mesmo. Bruno de Carvalho mostra-se sem camisola e com menos 18 quilos: «Nem tudo foi fácil»

Se for picado por uma vespa asiática, nunca faça isto. Pode ser fatal

Bruno de Carvalho está visivelmente diferente e não esconde o orgulho na transformação que tem vindo a alcançar.

O ex-concorrente de reality shows da TVI encontra-se a atravessar um processo de emagrecimento e, este domingo, dia 30, decidiu partilhar com os seguidores os resultados conquistados até agora.

“Hoje, são 18 quilos a menos!”, revelou, orgulhoso, Bruno de Carvalho, ao mostrar uma fotografia em que é possível ver a sua atual aparência. Na imagem, o DJ revelou também o peso atual: 90,6 quilos.

Mais do que uma mudança física, Bruno de Carvalho encara este percurso como uma verdadeira prova de força e determinação. “Comecei esta caminhada sabendo que nem tudo seria fácil. E não foi”, confessou.

O ex-presidente do Sporting destacou ainda todas as aprendizagens que tem retirado deste processo e a importância de não desistir perante as dificuldades.

“Cada dia é uma aprendizagem, cada dificuldade um teste e cada conquista uma vitória. Mais do que o peso perdido, fica a certeza de que a vontade e a resiliência são duas das forças mais poderosas do ser humano”, afirmou.

Apesar dos 18 quilos perdidos, Bruno de Carvalho deixou claro que a jornada ainda está longe de terminar. O DJ sabe que ainda tem caminho pela frente, mas olha para aquilo que já conseguiu como uma prova de que é capaz de alcançar os objetivos a que se propõe. “Ainda não cheguei ao destino. Mas já provei a mim mesmo que sou capaz de lá chegar”, escreveu.

No final da publicação, Bruno de Carvalho deixou ainda uma mensagem de incentivo a quem possa estar a enfrentar um desafio semelhante: “Tu também és! Aproveita a tua vontade e procura o parceiro de viagem certo!”

Uma mensagem que mostra que, para o antigo concorrente do Big Brother Famosos, esta mudança vai muito além dos números na balança. É também uma caminhada feita de esforço, resiliência e pequenas conquistas.