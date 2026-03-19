Emocionado, Bruno de Carvalho recorda última conversa com o pai: «Tive noção de que ele tinha desistido»

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, esteve no programa Dois às 10 desta quinta-feira, à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, onde recordou, com emoção, a recente perda do pai, Rui de Carvalho.

Num dia particularmente simbólico, Bruno de Carvalho não escondeu o sentimento agridoce que está a viver, ao celebrar o primeiro Dia do Pai sem a presença do progenitor: “É o primeiro Dia que passo sem o meu pai, mas tendo que me lembrar que também sou pai (…) não é fácil”.

Durante a conversa, recordou ainda o momento da partida, no passado dia 1 de março, admitindo que nunca se está verdadeiramente preparado: “Temos a noção que um dia os nossos pais vão partir (…) mas não estamos preparados”.

Bruno de Carvalho revelou que, no dia em que saiu do hospital, sentiu que aquele poderia ser o último momento: “Cheguei a casa e nem mudei de roupa, porque senti que aquele era o último dia”. Pouco depois, recebeu a notícia que temia: “Tive um telefonema do hospital a dizer que o meu pai tinha partido (…) e percebi que não estava nada à espera daquilo”.

Num dos momentos mais emocionantes da entrevista, partilhou a última conversa que teve com o pai: “Disse-lhe: ‘Pai, sabes que eu te amo muito’, e ele abanou a cabeça (…) tive a noção clara de que ele tinha desistido. A cabeça estava bem, mas o corpo já não acompanhava”.

Além da homenagem pessoal, Bruno de Carvalho destacou ainda o legado do pai, nomeadamente através de um livro de poemas que deixou.