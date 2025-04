Bruno de Carvalho faz revelação surpreendente sobre ex-concorrente

Bruno de Carvalho partilhou uma novidade sobre uma ex-concorrente do «Secret Story».

No próximo domingo, dia 6, será inaugurado o novo salão de Joana Diniz, situado na Avenida da Liberdade, no Pinhal Novo. Este novo projeto da ex-concorrente tem gerado grande entusiasmo, especialmente nas redes sociais, onde a notícia tem sido amplamente divulgada por diversas figuras públicas.

Um dos nomes que se fez ouvir nas plataformas digitais foi o de Bruno de Carvalho. O ex-presidente do Sporting CP e figura mediática fez questão de partilhar a novidade com os seus seguidores no Instagram. A publicação de Bruno foi um reflexo do apoio e amizade que ele mantém com Joana Diniz, uma amizade que nasceu dentro da casa do «Secret Story - Desafio Final».

Durante a sua participação no reality show, Bruno de Carvalho e Joana Diniz estabeleceram uma forte conexão e, ao contrário de muitos relacionamentos que nascem em programas de televisão, a amizade entre ambos tem continuado fora do pequeno ecrã. Este laço agora ultrapassa as fronteiras do programa e é um exemplo de como as relações verdadeiras podem florescer mesmo em cenários competitivos.

Sobre o evento de Joana Diniz, este promete ser um evento de grande destaque, com o apoio das personalidades e fãs a reforçar a relevância desta nova fase na vida de Joana Diniz. Com o seu estilo inconfundível e determinação, Joana continua a conquistar a confiança e o carinho do público, tanto nas redes sociais quanto fora delas.