Bruno de Carvalho surpreende todos com «pedido de casamento». E nós mostramos-lhe quem é a noiva

Presença inesperada no evento de Joana Diniz. Vai ficar surpreendido com quem captou todas as atenções no evento

Bruno de Carvalho surpreendeu todos ao pedir uma ex-concorrente em casamento.

Um momento insólito e inesperado deu que falar nas redes sociais: Bruno de Carvalho fingiu pedir Joana Diniz em casamento e o momento foi registado em vídeo, com uma banda sonora romântica, uma versão da música do Titanic, «My heart will go on», interpretada por Celine Dion no filme.

O «pedido» aconteceu este domingo, dia 18 de maio, durante o batizado de Santiago, filho de Daniela Santos, ex-concorrente do «Dilema» e do «Secret Story - Desafio Final». Joana Diniz e Bruno de Carvalho marcaram presença e surgiram com looks combinados em tons de azul, o que suscitou ainda mais comentários. A brincadeira foi partilhada por Joana no Instagram, com a seguinte legenda: «A sorte é que somos tão amigos, que podemos brincar com a situação». No vídeo, pode ver-se o ex-presidente do Sporting a colocar um anel azul no dedo da ex-concorrente do «Secret Story - Desafio Final».

Joana Diniz, de 32 anos, deslumbrou com um vestido azul cai-cai que evidenciava a sua elegância e curvas, num look pensado para um dia especial e não foi um dia qualquer. O batizado em causa assinalou também a reconciliação com Daniela Santos, com quem esteve anos sem falar. Recorde-se que ambas participaram no «Secret Story - Desafio Final», onde acabaram por ultrapassar desentendimentos do passado e retomar a amizade.

Conhecida do grande público desde a sua participação na «Casa dos Segredos 4», Joana Diniz tem mantido uma ligação constante à televisão e ao entretenimento nacional. Para muitos, este momento divertido entre ela e Bruno de Carvalho trouxe um toque leve e inesperado a esta celebração.

Veja, aqui, o vídeo.