Bruno de Carvalho abre o coração e assume: «Estou a lidar com uma depressão»

Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, esteve hoje no programa Dois às 10, na TVI, para comentar a sua participação no Secret Story - Desafio Final, onde ficou em sexto lugar. A sua presença na entrevista foi uma oportunidade para refletir sobre os últimos anos da sua vida, os desafios pessoais e a sua experiência no reality show, além de abrir o coração sobre a depressão pela qual tem passado.

Durante a conversa com Cristina Ferreira, Bruno de Carvalho abordou o tema da depressão, algo que tem afetado a sua vida nos últimos tempos. Com uma sinceridade tocante, Bruno admitiu: «Estou numa situação realmente frágil. Não devemos ter receio de falar sobre isso e devemos atacar o problema logo.» O popular ex-concorrente partilhou com o público que a depressão o tem acompanhado por um longo período, mas também destacou a importância de não esconder os sentimentos e de procurar apoio.

A conversa também passou por momentos mais pessoais, como os acontecimentos dos últimos anos da sua vida. Bruno explicou que sempre teve que ser forte diante das adversidades, mas revelou que chegou a uma fase em que as coisas pesam mais.

Cristina Ferreira, conhecida pela sua empatia, abordou também o seu casamento com Liliana Almeida, que terminou recentemente. A apresentadora sublinhou que a opinião pública sobre o relacionamento deles, lembrando que muita gente não acreditava no amor entre ambos. Bruno, com a sua postura firme, esclareceu que já passou por tantas situações difíceis ao longo da vida que os comentários alheios não o afetam mais. «Chateia-me mais o fato de já não ter 30 ou 40 anos, e já não estar para brincadeiras». Nesta fase, as coisas custam mais, mas a vida continua», afirmou.

No entanto, Bruno de Carvalho frisou que, apesar dos altos e baixos pessoais, o mais importante para ele agora é o bem-estar da sua família. «O que realmente me importa é saber que o meu pai e a minha mãe estão bem. O resto é secundário.»

O ex-presidente do Sporting resumiu: «Ser presidente do Sporting foi um sonho e concretizei. Estar no entretenimento é algo que faço com prazer.»

Ao finalizar a entrevista, Bruno fez questão de deixar uma mensagem positiva. «Não sou um pessimista, sou um otimista», rematou. Esta frase resumiu a sua visão de vida, que, apesar das dificuldades que tem enfrentado, continua a manter uma atitude positiva e focada em seguir em frente. A entrevista foi um momento de vulnerabilidade e reflexão, mas também de coragem, mostrando que a luta contra a depressão e os desafios pessoais é algo que pode ser enfrentado com otimismo e a ajuda de quem nos rodeia.