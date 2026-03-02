Bruno de Carvalho anuncia e chora morte: «É apenas um até já»

Bruno de Carvalho está de luto. O antigo presidente do Sporting Clube de Portugal anunciou a morte do pai, Rui de Carvalho, de 91 anos, e deixou uma homenagem emocionada.

Morreu o pai de Bruno de Carvalho, conforme o próprio informou através das redes sociais. Rui de Carvalho tinha 91 anos e sofria de um problema cardíaco grave que, nos últimos anos, fragilizou o seu estado de saúde.

Na publicação, o ex-dirigente leonino partilhou uma fotografia antiga do pai e escreveu palavras sentidas de despedida.

“Pai, é inegável a marca que deixaste em todos nós. Foste um excelente filho, um pai presente, um marido dedicado e um profissional exemplar. A tua vida falou sempre mais alto do que qualquer discurso”, começou por enaltecer.

Bruno de Carvalho sublinhou ainda que nunca deixou nada por dizer em vida: “Não sinto que precise de te deixar palavras agora… porque sempre as disse, e disse-as muitas vezes. Tudo o que havia para agradecer, agradecer-te-ia de frente, como sempre fiz. A grande homenagem foi em vida: no respeito, no orgulho e no amor que nunca ficaram por dizer. Agora não é um adeus. É apenas um até já.”

No final da partilha, deixou também informações dirigidas “a todos os interessados” sobre as cerimónias fúnebres. O velório de Rui de Carvalho realiza-se na terça-feira, 3 de março, “das 17h às 23h, na Igreja de São João de Deus (Praça de Londres)”, em Lisboa.

Já o funeral terá lugar em Manteigas, na quarta-feira, 4 de março.