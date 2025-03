Bruno de Carvalho responde a provocação de Cristina Ferreira: «O sexto lugar... não querias?»

Bruno de Carvalho esteve no Dois às 10, onde respondeu com sinceridade às provocações de Cristina Ferreira sobre sua participação no Desafio Final do Secret Story. O sexto classificado explicou que o seu foco não era ganhar, mas sim viver a experiência, destacando que o jogo não se encaixava com sua maneira de ser.

Hoje, dia 18 de março, Bruno de Carvalho esteve no programa Dois às 10, conduzido por Cristina Ferreira, e não escapou das provocações e questões diretas da apresentadora sobre sua participação no Desafio Final do Secret Story. O ex-presidente do Sporting, conhecido pela sua personalidade forte e franca, não hesitou em responder com a mesma sinceridade que sempre o caracterizou, especialmente quando o assunto foi a sua performance no reality show.

Cristina Ferreira, como é seu costume, não deixou de provocar Bruno sobre o seu desempenho no programa. «O sexto lugar não querias? O teu objetivo não era ganhar?» perguntou a apresentadora, fazendo referência ao facto de Bruno ter ficado fora da grande final. A resposta de Bruno foi direta e esclarecedora: «Percebi desde o início que era impossível. Era um jogo muito diferente da minha maneira de ser e de estar.» Com esta resposta, Bruno deixou claro que a sua abordagem ao jogo foi totalmente distinta da dos outros concorrentes, refletindo a sua visão mais pragmática sobre a competição.

Deixou claro que o foco não estava em «ganhar» o jogo, mas sim em viver a experiência, algo que não se encaixava na dinâmica do programa. «São os portugueses que decidem. Se me perguntarem se gosto do jogo deles? Já disse N vezes que não», disse Bruno, reafirmando a sua posição em relação ao jogo e aos telespectadores, que são os verdadeiros responsáveis por decidir quem vence.