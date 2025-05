Bruno Savate questiona os fãs sobre o «Big Brother». E as respostas dizem tudo

Pós-gala a ferver: as imagens da cadeira quente com Renata Reis e Bruno Savate

Mais sexy do que nunca! As imagens da aula de samba em que Bruno Savate roubou todas as atenções

O clima azedou entre Bruno Savate e Diogo Bordin no Big Brother: Todas as imagens do conflito aqui

Bruno Savate lançou uma pergunta direta aos fãs sobre o «Big Brother» e a reação foi imediata — as respostas revelam bem o que o público pensa sobre o veterano dos reality shows.

Bruno Savate esteve no «Dois às 10», com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e voltou a agitar as redes sociais com uma pergunta simples, mas que deu que falar: «Gostaria de saber a vossa opinião acerca da minha prestação no Big Brother 25?», escreveu esta segunda-feira, no Instagram, onde soma milhares de seguidores.

A reação foi imediata e massiva. Nos comentários, multiplicaram-se os elogios e manifestações de carinho por parte dos fãs do concorrente que já é um veterano dos reality shows da TVI: «O Rei. O melhor dos melhores como sempre 🔥💪🏼 Incredible ✨», comentou um seguidor. Outro não poupou nos elogios: «És um REI 👑 Já vou ter saudades de te ver 🙌🔥».

Bruno Savate tem sido, ao longo dos anos, um dos concorrentes mais acarinhados e marcantes do universo «Big Brother». A sua entrada recente na casa voltou a conquistar o público, que destaca não só a sua personalidade forte, mas também a capacidade de entreter e dinamizar o jogo. «Adorei 👏👏 divertiste-nos imenso 👌🙌🔥», pode ler-se entre os muitos comentários deixados.

Com este regresso, Bruno Savate reforça o seu estatuto de figura incontornável dos reality shows em Portugal e a resposta dos seguidores prova que continua a ser um dos favoritos.

Veja, agora, acima, na galeria, alguns dos momentos de Bruno Savate no «Big Brother 2025» como capitão.