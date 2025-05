Este foi o frente-a-frente mais tenso dos últimos tempos. E os protagonistas foram Bruno Savate e Cinha Jardim

Pós-gala a ferver: as imagens da cadeira quente com Renata Reis e Bruno Savate

Bruno Savate e Cinha Jardim trocaram argumentos, num encontro marcado por desacordos e momentos de tensão.

A manhã desta segunda-feira, 26 de maio, foi marcada por momentos de tensão no programa «Dois às 10», após a gala do «Big Brother». Em estúdio, Cinha Jardim foi desafiada a comentar a postura de Bruno Savate, que na noite anterior abandonou voluntariamente a casa mais vigiada do país, onde desempenhava o papel de capitão.

Durante a conversa com os apresentadores, Cinha Jardim trocou algumas palavras acesas com o ex-concorrente, num confronto que rapidamente subiu de tom. Foi então que Bruno Savate surpreendeu ao expor uma mensagem privada que teria recebido da comentadora durante o tempo em que ainda estava no programa.

«Sabe uma coisa que a Cinha não contou? A Cinha mandou-me uma mensagem a dizer ‘este Savate vai de mal a pior’ e ela estava a dizer que era mentira», revelou o ex-concorrente, visivelmente indignado com a situação.

A comentadora apressou-se a responder, procurando esclarecer o mal-entendido. «Eu não mandei uma mensagem a ele, eu mandei a alguém. Mas foi para ti!? Mas como, se estavas lá dentro!? Mandei para o teu grupo se calhar», justificou Cinha Jardim, negando que a mensagem tenha sido enviada diretamente para Savate.

No entanto, o antigo capitão do «Big Brother 2025» não ficou convencido e apresentou provas: «Não foi ela? Então de quem é este Instagram? (…) Olhe, veja, Cláudio, isto é as nossas mensagens, ela respondeu a uma história minha e a mim disse-me agora que não mandou».

O momento gerou desconforto no estúdio e reacendeu as polémicas em torno da relação entre comentadores e concorrentes dos reality shows. Enquanto Savate insistia na autenticidade da troca de mensagens, Cinha Jardim tentava distanciar-se da autoria direta do comentário.

A polémica promete não ficar por aqui, numa edição do «Big Brother» que já está a dar que falar dentro e fora da casa.