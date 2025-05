«Big Brother» pode ter encontrado a próxima sensação digital... e não é nenhum concorrente!

Mais sexy do que nunca! As imagens da aula de samba em que Bruno Savate roubou todas as atenções

Bruno Savate trocou os holofotes pela realização fotográfica nos bastidores do «Big Brother 2025». Entre poses e gargalhadas, foi ele quem ensinou Gonçalo Quinaz a brilhar para o Instagram.

Bruno Savate já nos habituou a surpreender e não foi diferente na mais recente gala do «Big Brother 2025». Depois de ter passado duas semanas dentro da casa mais vigiada do país, o ex-concorrente voltou a marcar presença no estúdio no passado domingo, mas foi nos bastidores que aconteceu um dos momentos mais inesperados da noite.

Durante uma sessão fotográfica improvisada nos bastidores do estúdio, Savate foi apanhado a dar dicas a Gonçalo Quinaz sobre como tirar boas fotografias para o Instagram. Sim, leu bem: o carismático nortenho virou produtor de fotografia, num registo divertio e cheio de gargalhadas.

O momento foi partilhado nos Stories do Instagram do TVI Reality e, mais tarde, republicado por Savate na sua conta oficial. No curto vídeo, é possível ver Savate a instruir Quinaz com entusiasmo. Quinaz, entre risos, seguia as instruções, enquanto tentava acertar a pose ideal.

No Instagram oficial da TVI, este momento também mereceu destaque: «Bruno Savate veio orientar Gonçalo Quinaz e ensinar o comentador a tirar fotografias 😂😂📸».

Savate, que já soma milhares de seguidores nas redes sociais, parece dominar bem a arte de se posar para a câmara e, pelos vistos, já está a partilhar o conhecimento com os colegas. Será que estamos perante o início de uma nova carreira?