Acabou a amizade. Luís Gonçalves revela afastamento de Bruno Savate e explica o motivo

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:26

A polémica entre dois dos mais famosos concorrentes de reality shows da TVI foi esclarecida no «Dois às 10».

A relação de amizade entre Luís Gonçalves e Bruno Savate, que parecia sólida após o Big Brother 2025, chegou ao fim. Os dois concorrentes criaram uma forte ligação depois da vitória de Luís, com Savate a apoiá-lo publicamente e, já fora da casa, a acompanhá-lo em vários momentos, tornando-se inseparáveis durante algum tempo.

Mas, tal como revelou Luís esta manhã no «Dois às 10», a proximidade ficou para trás. O vencedor do reality show assumiu que se afastou de Savate e explicou o motivo de forma direta. “Acabei por me distanciar. Cada um segue o caminho. Se eu não me identifico, afasto-me.”

Sem entrar em grandes detalhes, Luís deixou claro que a decisão foi pessoal e que não houve qualquer conflito público entre os dois. Apenas um afastamento natural, motivado por diferenças que, segundo o próprio, não quis ignorar.

A revelação surpreendeu muitos fãs, já que a dupla demonstrava grande cumplicidade nos últimos meses. Para Luís, porém, a prioridade agora é seguir o seu rumo, sem manter relações que já não façam sentido no seu percurso pessoal ou profissional. O vencedor acabou de lançar um novo projeto, uma marca de roupa desportiva. 

