Depois de mostrar apoio a concorrente do «Secret Story», Bruno Savate vai ser entrevistado por Cristina Ferreira

Bruno Savate, ex-concorrente de reality shows da TVI, vai estar em direto no “Dois às 10”, depois de ter assinado um avião de apoio a Pedro Jorge.

O regresso de Bruno Savate à televisão está confirmado. O ex-concorrente de reality shows da TVI vai marcar presença no programa “Dois às 10”, já na segunda-feira, 11 de novembro, dias depois de Cristina Ferreira ter comentado uma atitude recente do ex-concorrente-

Tudo começou quando Savate enviou um avião de apoio a Pedro Jorge, um dos concorrentes mais populares do “Secret Story 9”. O gesto não passou despercebido e gerou polémica, com Cristina Ferreira a considerar que uma atitude destas pode interferir na dinâmica do jogo e influenciar o comportamento dos participantes, especialmente vindo de alguém que conhece bem o formato.

Bruno Savate prepara-se agora para regressar ao ecrã da TVI e sentar-se frente a frente com Cristina Ferreira no “Dois às 10”, num momento que promete não deixar ninguém indiferente.