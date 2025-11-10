Depois de mostrar apoio a concorrente do «Secret Story», Bruno Savate vai ser entrevistado por Cristina Ferreira

  • Dois às 10
  • Há 2h e 31min

Bruno Savate, ex-concorrente de reality shows da TVI, vai estar em direto no “Dois às 10”, depois de ter assinado um avião de apoio a Pedro Jorge.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

O regresso de Bruno Savate à televisão está confirmado. O ex-concorrente de reality shows da TVI vai marcar presença no programa “Dois às 10”, já na segunda-feira, 11 de novembro, dias depois de Cristina Ferreira ter comentado uma atitude recente do ex-concorrente-

Tudo começou quando Savate enviou um avião de apoio a Pedro Jorge, um dos concorrentes mais populares do “Secret Story 9”. O gesto não passou despercebido e gerou polémica, com Cristina Ferreira a considerar que uma atitude destas pode interferir na dinâmica do jogo e influenciar o comportamento dos participantes, especialmente vindo de alguém que conhece bem o formato.

Bruno Savate prepara-se agora para regressar ao ecrã da TVI e sentar-se frente a frente com Cristina Ferreira no “Dois às 10”, num momento que promete não deixar ninguém indiferente.

Temas: Bruno Savate Secret Story Dois às 10 Cristina Ferreira

RELACIONADOS

«Chateia-me mesmo»: Cristina Ferreira deixa críticas a atitude recente de Bruno Savate

A Não Perder

Abriu um supermercado com preços mais baixos que o normal. Aqui é possível fazer um avio por 40 euros

Há 2h e 36min

É assim que vai conseguir recuperar as suas peças manchadas com lixívia

Há 3h e 36min

Novo trabalho de Cristiana Jesus alvo de críticas. Cláudio Ramos sai em defesa: «As pessoas não sabem o que dizem»

Hoje às 14:32

Nome da filha de Marisa Susana é invulgar e surpreendeu Cristina Ferreira. Nós já descobrimos o significado

Hoje às 14:15

É assim que os talhantes descongelam a carne em cinco minutos

Hoje às 14:00

Raquel conta a Cristina Ferreira o que poucos sabiam sobre a sua amizade com Ana Cristina

Hoje às 12:17

Esta foi a reação de Raquel ao descobrir que Bruna foi diagnosticada com doença grave

Hoje às 12:03
MAIS

Mais Vistos

Raquel reage ao segredo de Pedro e Marisa: «Acham normal ele dizer isto à mãe dos filhos dele?»

Hoje às 11:42

Morreu Daniela Silvestre, convidada de Manuel Luís Goucha em 2023

Hoje às 08:39

Raquel descobre segredo da 'aliada' Bruna: «Nunca imaginei»

Hoje às 11:53

Cristina Ferreira dirige-se a Bruno Savate: «Se queres ser falado, vens aqui»

Hoje às 10:03

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

10 opções de pequenos-almoços com ovo ideais para emagrecer

Há 1h e 36min

Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

7 nov, 16:00

Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer

6 nov, 14:00

Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

4 nov, 16:00

Fora do Estúdio

Novo trabalho de Cristiana Jesus alvo de críticas. Cláudio Ramos sai em defesa: «As pessoas não sabem o que dizem»

Hoje às 14:32

Nome da filha de Marisa Susana é invulgar e surpreendeu Cristina Ferreira. Nós já descobrimos o significado

Hoje às 14:15

Morreu convidada que esteve no programa de Manuel Luís Goucha. Notícia foi dada por João Patrício

Hoje às 08:51

Hotel de luxo em Portugal coloca à venda mesas, colchões, poltronas e outro recheio a partir de 5€

Ontem às 09:00

Fotos

10 opções de pequenos-almoços com ovo ideais para emagrecer

Há 1h e 36min

Depois de mostrar apoio a concorrente do «Secret Story», Bruno Savate vai ser entrevistado por Cristina Ferreira

Há 2h e 31min

Abriu um supermercado com preços mais baixos que o normal. Aqui é possível fazer um avio por 40 euros

Há 2h e 36min

É assim que vai conseguir recuperar as suas peças manchadas com lixívia

Há 3h e 36min