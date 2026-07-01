Custa 142€ e faz o mesmo: o aspirador que está a fazer esquecer a marca Dyson

Este artigo pode conter links afiliados*

Com mais de 11 mil avaliações, este modelo sem fios prova que a alta tecnologia já não tem de custar uma fortuna

Com o custo de vida atual, investir uma pequena fortuna num aspirador de marca premium deixou de ser a única opção para quem quer uma casa impecável. Na verdade, há um modelo sem fios que está a fazer tremer os gigantes do setor ao provar que a alta tecnologia já não tem de custar uma renda.

Estamos a falar do BuieLnk Zenith G10, um equipamento que entrou discretamente na Amazon e que, em pouco tempo, se transformou num sucesso absoluto de vendas, superando as mil encomendas no último mês. O segredo do sucesso? Uma nota de 4,7 estrelas atribuída por mais de 11 mil utilizadores que, em grande parte, o comparam diretamente à Dyson: "Não deve nada à marca líder e ainda traz extras que o meu antigo não tinha", partilham os clientes.

Graças a uma campanha ativa que corta 36% ao valor original, o preço fixou-se nos 142,30€ (uma poupança considerável face aos 223,63€ recomendados).

Adquira na Amazon a 142,30€

Menos manutenção, mais eficácia na limpeza

O grande pesadelo de quem usa aspiradores verticais é a paragem obrigatória para tirar cabelos e pelos encravados nas escovas. Este modelo resolveu o problema na engenharia: a escova frontal foi desenhada em formato "V" para encaminhar a sujidade diretamente para o depósito de 1,6 litros, evitando o bloqueio do rolo. É uma excelente notícia para quem partilha a casa com animais de estimação.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

A eficácia de sucção também se destaca no terreno mais difícil: os tapetes. A potência entrega uma limpeza profunda logo à primeira passagem, eliminando aquela poeira invisível que se acumula nas fibras.

Pequenos detalhes que facilitam a rotina

Ao nível do design, há um detalhe que costuma falhar até nos modelos mais caros do mercado: a capacidade de estabilização. O Zenith G10 mantém-se em pé sozinho, sem precisar de suportes de parede ou de ser deitado no chão quando o telemóvel toca a meio da tarefa.

A isto junta-se uma bateria generosa com 65 minutos de autonomia e uma calha de luzes LED na base que expõe o pó escondido debaixo dos móveis. No final do dia, este aspirador foca-se no que realmente importa: simplificar a rotina doméstica sem esvaziar a carteira.

Adquira na Amazon a 142,30€

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: BuieLnk Zenith G10 Amazon Aspirador tipo dyson Aspirador vertical Aspirador sem fios
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Este tablet de 100€ traz teclado, rato e capa e é perfeito para estudar ou trabalhar

De 599€ para 172€: O achado da Amazon que aspira e lava o chão por si (e esvazia-se sozinho)

A pulseira de atividade mais vendida da Amazon custa 20€ e aguenta 18 dias sem carregar

Diga adeus às poças na cozinha: o escorredor com drenagem 360º que é um sucesso

Dicas

Estas piscinas portuguesas são uma referência mundial e já abriram

Há 51 min

Esta piscina de água salgada a 29 ºC fica numa praia em Portugal e tem entrada é gratuita

Há 1h e 51min

Milhares de condutores têm esta dúvida: é proibido conduzir sem t-shirt? Eis a resposta

Ontem às 17:00

Há um destino que faz lembrar as Caraíbas mesmo aqui ao lado e poucos o conhecem

Ontem às 15:00

Este tablet de 100€ traz teclado, rato e capa e é perfeito para estudar ou trabalhar

Ontem às 12:57

Pode conduzir de chinelos sem arriscar uma multa? Saiba o que diz o Código da Estrada

29 jun, 17:00

Este erro ao aplicar protetor solar pode comprometer a proteção da pele

29 jun, 16:00
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos faz confissão inesperada a Pedro Jorge: “Não sei se já te disseram”

Ontem às 11:34

Pedro Jorge desaba em lágrimas ao abordar tema sensível: "Eu e a Marisa temos de saber gerir"

Ontem às 12:01

Ex-concorrente do Secret Story testemunha crime e conta tudo à TVI: "Estavam três senhoras a pedir ajuda"

Hoje às 12:21

Primeira entrevista de Pedro Jorge após vencer o Desafio Final - Veja a conversa completa

Ontem às 12:19

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

Ontem às 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Ninguém acredita que este bolo mármore proteico tem menos de 100 calorias por fatia

Ontem às 16:00

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

12 jun, 15:00

Fora do Estúdio

Após vencer o Desafio Final, Pedro Jorge protagoniza momento que as câmaras não mostraram

Há 43 min

Sem filtros e sem maquilhagem. Nova fotografia de Cristina Ferreira está a deixar os fãs «sem palavras»

Há 1h e 4min

«A minha casa de sempre»: Sandra Felgueiras mostra-se abraçada a pessoa especial

Hoje às 09:32

Queria agradecer a ajuda de Cristiano Ronaldo, mas morreu dias antes de começar o Mundial. Carta da mãe emociona

Hoje às 08:56

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Após vencer o Desafio Final, Pedro Jorge protagoniza momento que as câmaras não mostraram

Há 43 min

Estas piscinas portuguesas são uma referência mundial e já abriram

Há 51 min

Sem filtros e sem maquilhagem. Nova fotografia de Cristina Ferreira está a deixar os fãs «sem palavras»

Há 1h e 4min

Sem papas na língua. Após Desafio Final, Leandro deixa desafio a Pedro Jorge: «Ele que admita»

Há 1h e 17min