Custa 142€ e faz o mesmo: o aspirador que está a fazer esquecer a marca Dyson

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Com mais de 11 mil avaliações, este modelo sem fios prova que a alta tecnologia já não tem de custar uma fortuna

Com o custo de vida atual, investir uma pequena fortuna num aspirador de marca premium deixou de ser a única opção para quem quer uma casa impecável. Na verdade, há um modelo sem fios que está a fazer tremer os gigantes do setor ao provar que a alta tecnologia já não tem de custar uma renda.

Estamos a falar do BuieLnk Zenith G10, um equipamento que entrou discretamente na Amazon e que, em pouco tempo, se transformou num sucesso absoluto de vendas, superando as mil encomendas no último mês. O segredo do sucesso? Uma nota de 4,7 estrelas atribuída por mais de 11 mil utilizadores que, em grande parte, o comparam diretamente à Dyson: "Não deve nada à marca líder e ainda traz extras que o meu antigo não tinha", partilham os clientes.

Graças a uma campanha ativa que corta 36% ao valor original, o preço fixou-se nos 142,30€ (uma poupança considerável face aos 223,63€ recomendados).

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Menos manutenção, mais eficácia na limpeza

O grande pesadelo de quem usa aspiradores verticais é a paragem obrigatória para tirar cabelos e pelos encravados nas escovas. Este modelo resolveu o problema na engenharia: a escova frontal foi desenhada em formato "V" para encaminhar a sujidade diretamente para o depósito de 1,6 litros, evitando o bloqueio do rolo. É uma excelente notícia para quem partilha a casa com animais de estimação.

A eficácia de sucção também se destaca no terreno mais difícil: os tapetes. A potência entrega uma limpeza profunda logo à primeira passagem, eliminando aquela poeira invisível que se acumula nas fibras.

Pequenos detalhes que facilitam a rotina

Ao nível do design, há um detalhe que costuma falhar até nos modelos mais caros do mercado: a capacidade de estabilização. O Zenith G10 mantém-se em pé sozinho, sem precisar de suportes de parede ou de ser deitado no chão quando o telemóvel toca a meio da tarefa.

A isto junta-se uma bateria generosa com 65 minutos de autonomia e uma calha de luzes LED na base que expõe o pó escondido debaixo dos móveis. No final do dia, este aspirador foca-se no que realmente importa: simplificar a rotina doméstica sem esvaziar a carteira.

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