Veterinários desaconselham raça da moda. Estes cães têm uma «vida de sofrimento»

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:00
Bulldog francês (Renata Brito/AP)
Veterinários lançam um apelo urgente aos futuros tutores de animais de companhia.

Estamos a falar dos bulldogues ingleses, bulldogues franceses e pugs. Segundo especialistas britânicos citados pela BBC, o buldogue apresenta o dobro do risco de problemas de saúde em comparação com outras raças, conforme um estudo do Royal Veterinary College.

O estudo, publicado na revista Canine Medicine and Genetics, analisou a saúde de milhares de bulldogs ingleses face a outras raças. As queixas de saúde mais frequentes incluem infeções nas dobras da pele (38 vezes mais provável), distúrbios oculares (26 vezes mais provável), protrusão da mandíbula inferior (24 vezes mais provável) e problemas respiratórios (19 vezes mais provável).

Os focinhos achatados destas raças podem gerar uma «vida inteira de sofrimento», e os veterinários apelam para que as pessoas deixem de comprar estas raças até que os problemas de reprodução sejam resolvidos.

O alerta inclui também um pedido para que se deixe de promover estas raças nas redes sociais, através de fotografias, já que a sua popularidade disparou na última década.

A moda levou a características físicas cada vez mais extremas, como focinho mais achatado, pele mais enrugada e corpo atarracado, tornando estes cães mais suscetíveis a problemas de saúde e aumentando as preocupações com o seu bem-estar.

Por mais “fofos” que pareçam, é importante lembrar que estes animais podem sofrer: «A população tem um papel enorme a desempenhar ao exigir cães com conformações moderadas e saudáveis», afirmou à BBC o especialista Dan O'Neill, um dos autores do estudo do Royal Veterinary College.

O bulldog inglês, que originalmente era uma raça musculosa e atlética, transformou-se ao longo dos anos num animal de estimação popular, com tendência para crânio curto, mandíbula saliente, dobras cutâneas e corpo atarracado.

«O que consideramos fofo do lado de fora, viver a vida como aqueles cães, é tudo menos fofo. É, em muitos casos, uma vida inteira de sofrimento», reforçou o especialista.

Para quem já tem um cão destas raças, é fundamental estar atento a problemas oculares, dificuldade em respirar e infeções nas dobras da pele, procurando aconselhamento veterinário ao mínimo sinal de alerta.

Temas: Bulldogues ingleses Bulldogues franceses Pugs Veterinários

