Alerta burla. Ex-concorrente do Big Brother expõe esquema que o fez perder milhares de euros

David Maurício revelou que foi vítima de uma burla que lhe roubou a tão aguardada viagem à República Dominicana.

O ex-concorrente dos reality shows da TVI contou que tinha tudo preparado para partir, mas, pouco antes da data da viagem, percebeu que as reservas tinham sido canceladas pela agência de viagens.

O caso envolvia uma viagem organizada em grupo e o prejuízo total ascende aos 11 mil euros. Durante a participação no programa, David explicou que a situação foi um verdadeiro choque, uma vez que ninguém suspeitava de que algo pudesse correr mal até receberem a informação de que a viagem já não existia.

Agora, o ex-concorrente procura reunir mais pessoas que possam ter sido lesadas pela mesma agência de viagens, na esperança de conseguir avançar com o processo e recuperar o dinheiro perdido.

Este é um dos muitos casos que se conhecem durante o período de férias e não só com viagens internacionais. Recentemente, a PSP alertou para o aumento de burlas em alojamentos de Airbnb em Portugal.