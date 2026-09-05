GNR alerta para nova burla que chega através de carta do correio

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Imagine abrir a caixa do correio e encontrar uma carta aparentemente enviada pelo seu banco. Lá dentro está um novo cartão bancário, com o seu nome, acompanhado de instruções para o ativar. À primeira vista, tudo parece legítimo. Mas é precisamente aí que está o perigo.

A GNR está a alertar para um esquema de fraude em que os criminosos enviam às vítimas cartões bancários falsos e tentam convencê-las a seguir as instruções presentes na correspondência.

O objetivo é simples: fazer acreditar que se trata de um procedimento normal de substituição ou renovação do cartão e, dessa forma, levar a vítima a fornecer dados bancários.

Um dos principais elementos deste esquema é um QR code incluído na carta. A vítima é incentivada a utilizar o código para supostamente ativar o novo cartão.

O problema é que o QR code pode encaminhá-la para uma página controlada pelos burlões, onde são pedidos dados pessoais ou bancários.

Ao fornecer essas informações, a vítima pode estar, sem saber, a entregar aos criminosos os dados necessários para aceder à sua conta e movimentar o dinheiro nela existente.

Uma das características que torna esta burla particularmente convincente é o facto de o cartão poder surgir com o nome da própria vítima. Os criminosos procuram criar uma situação suficientemente credível para que a pessoa não questione a origem da carta e cumpra as instruções apresentadas.

Por isso, receber um cartão que não pediu deve ser motivo para desconfiar, mesmo que a correspondência tenha um aspeto profissional e contenha dados pessoais.

A recomendação é clara: não utilize o QR code, não siga as instruções da carta e não forneça quaisquer dados bancários.