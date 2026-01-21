Homem perde 200 mil euros em burla online. Fique atento a estes 5 sinais de alerta

Um homem perdeu 200 mil euros depois de ser enganado numa burla online que explorava sentimentos e confiança.

Francisco, de 66 anos, teve a sua vida completamente alterada ao perder 200.000 euros ao apaixonar-se por alguém que, na verdade, não existia. O primeiro contacto surgiu num grupo de WhatsApp que prometia bons lucros, mas depressa se revelou uma armadilha, onde a vítima foi levada a investir cada vez mais dinheiro, enquanto se envolvia emocionalmente com uma mulher fictícia criada por inteligência artificial.

Citado pelo site Noticias Trabajo, Francisco relatou ao programa Malas Lenguas que conheceu Josefa, uma mulher de 47 anos, nesse grupo de WhatsApp. A relação evoluiu rapidamente e, acreditando na autenticidade da ligação, Francisco acabou por investir 200.000 euros no total, distribuídos ao longo do tempo.

Apesar de ter visto Josefa em videochamadas e acreditar que correspondia às fotografias que lhe eram enviadas, a investigação do programa revelou que tudo não passava de uma criação digital. As imagens eram roubadas de terceiros e as mensagens eram produzidas por um sistema de inteligência artificial capaz de manter conversas naturais e convincentes.

O polícia investigador explica que este tipo de burla tem vindo a aumentar: “Os criminosos criam indivíduos com inteligência artificial que podem conversar contigo. É uma variante da burla amorosa, onde incentivam a vítima a investir para ambos lucrarem, quando na verdade o objetivo é enganar.”

Só em 2025, a Polícia Nacional registou mais de 1.200 denúncias de burlas sentimentais digitais, um crescimento de 30% em relação ao ano anterior. Muitos destes casos envolvem rostos gerados por computador e conversas tão realistas que enganar já não exige presença física, bastando uma ligação à Internet.

Especialistas alertam para a necessidade de cautela e verificação rigorosa antes de qualquer investimento em contexto digital, sobretudo quando há envolvimento emocional.

Aqui ficam 5 sinais de alerta para evitar este tipo de burla: