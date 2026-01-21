Homem perde 200 mil euros em burla online. Fique atento a estes 5 sinais de alerta

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00
Afinal como é que podemos evitar ser burlados através do telemóvel ou do computador?
Um homem perdeu 200 mil euros depois de ser enganado numa burla online que explorava sentimentos e confiança.

Francisco, de 66 anos, teve a sua vida completamente alterada ao perder 200.000 euros ao apaixonar-se por alguém que, na verdade, não existia. O primeiro contacto surgiu num grupo de WhatsApp que prometia bons lucros, mas depressa se revelou uma armadilha, onde a vítima foi levada a investir cada vez mais dinheiro, enquanto se envolvia emocionalmente com uma mulher fictícia criada por inteligência artificial.

Citado pelo site Noticias Trabajo, Francisco relatou ao programa Malas Lenguas que conheceu Josefa, uma mulher de 47 anos, nesse grupo de WhatsApp. A relação evoluiu rapidamente e, acreditando na autenticidade da ligação, Francisco acabou por investir 200.000 euros no total, distribuídos ao longo do tempo.

Apesar de ter visto Josefa em videochamadas e acreditar que correspondia às fotografias que lhe eram enviadas, a investigação do programa revelou que tudo não passava de uma criação digital. As imagens eram roubadas de terceiros e as mensagens eram produzidas por um sistema de inteligência artificial capaz de manter conversas naturais e convincentes.

O polícia investigador explica que este tipo de burla tem vindo a aumentar: “Os criminosos criam indivíduos com inteligência artificial que podem conversar contigo. É uma variante da burla amorosa, onde incentivam a vítima a investir para ambos lucrarem, quando na verdade o objetivo é enganar.

Só em 2025, a Polícia Nacional registou mais de 1.200 denúncias de burlas sentimentais digitais, um crescimento de 30% em relação ao ano anterior. Muitos destes casos envolvem rostos gerados por computador e conversas tão realistas que enganar já não exige presença física, bastando uma ligação à Internet.

Especialistas alertam para a necessidade de cautela e verificação rigorosa antes de qualquer investimento em contexto digital, sobretudo quando há envolvimento emocional.

Aqui ficam 5 sinais de alerta para evitar este tipo de burla:

  1. Rápida intensidade emocional – a relação desenvolve-se demasiado depressa, com declarações de amor prematuras ou pressa em aprofundar o vínculo.

  2. Pedidos de dinheiro ou investimentos – a pessoa insiste em que invista para obter lucros conjuntos, normalmente em plataformas online ou desconhecidas.

  3. Evita encontros presenciais – mesmo depois de meses de contacto, arranja sempre desculpas para não se encontrar pessoalmente.

  4. Perfis e imagens suspeitos – fotografias parecem profissionais ou genéricas; imagens podem ser roubadas ou geradas por inteligência artificial.

  5. Comunicação automatizada ou incoerente – mensagens muito rápidas, com respostas perfeitas ou ligeiramente fora de contexto, podem indicar uso de IA.

Temas: Burlas online Sinais de alerta Amor Crime

