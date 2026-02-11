Para evitar burlas, especialista alerta: "Cada vez que atende uma chamada, confirma que o seu número está ativo

  Joana Lopes
  Ontem às 15:00
Telemóvel
Telemóvel

Especialista alerta que, a cada ligação atendida, o usuário confirma que seu número está ativo, aumentando o risco de golpes e burlas.

Atender chamadas de números desconhecidos pode parecer inofensivo, mas, segundo a especialista em inteligência artificial Nona, cada ação deste tipo pode aumentar a quantidade de spam recebido.

Citada pelo site AS, a especialista alertou na rede social X: “cada vez que rejeita ou atende uma chamada, confirma que o seu número está ativo”, o que faz com que os números de telemarketing e de fraude se multipliquem.

Segundo Nona, o problema não se restringe apenas à interação com a chamada. No contexto de call centers, marcadores automáticos e campanhas fraudulentas, cada tentativa de contacto deixa um rasto, seja se o telefone tocou, se houve sinal de ocupado ou se houve qualquer interação do utilizador. Estas informações permitem aos operadores validar números ativos e otimizar futuras chamadas.

Quando se registam serviços online, os números podem ser incluídos em bases de dados comerciais, frequentemente associadas a outros dados do perfil do utilizador, explicou a especialista. Ou seja, as chamadas fraudulentas começam antes mesmo de tocar: quando o número entra numa lista, qualquer reação do utilizador, por mínima que seja, é valiosa para quem gere a campanha.

Nona divide as soluções em duas frentes: imediata e administrativa. A imediata passa por não atender nem devolver chamadas de números desconhecidos, evitar interagir com robôs ou pressionar teclas para cancelar supostas subscrições e usar os filtros do telemóvel. A administrativa consiste em retirar consentimentos, inscrever-se em sistemas de exclusão publicitária e apresentar reclamações quando necessário.

