Nunca houve tantas burlas nas férias. Eis os sinais de que deve desconfiar

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Mala de férias
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Foto: Marissa Grootes, Unplash
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As burlas relacionadas com as férias estão a aumentar e os esquemas tornam-se cada vez mais difíceis de identificar. Antes de reservar alojamento ou efetuar qualquer pagamento, há sinais de alerta que podem ajudá-lo a evitar prejuízos.

Antes de reservar um alojamento para as férias, vale a pena redobrar os cuidados. A Polícia de Segurança Pública (PSP) e a plataforma eletrónica de alojamentos Airbnb alertaram esta terça-feira para o aumento das burlas relacionadas com reservas de alojamento ‘online’ durante o período de férias de verão, deixando um conjunto de recomendações para que as reservas sejam feitas em segurança.

Porque estão a aumentar as burlas nos alojamentos de férias?

Em comunicado, a PSP explica que, com o crescimento do número de reservas, os burlões estão a direcionar cada vez mais os seus esquemas para viajantes de todas as idades e perfis em Portugal.

Segundo a polícia, muitos consumidores que procuram férias ou alojamentos ‘online’ acabam por encontrar ‘websites’ falsos que imitam plataformas legítimas ou são confrontados com pedidos de pagamento realizados fora das plataformas oficiais.

Porque é que tantos portugueses acabam por cair nestes esquemas?

“Sensíveis ao preço e atentos às promoções, muitos viajantes portugueses podem tornar-se alvos fáceis para burlões que exploram a diferença entre aquilo que desejam e aquilo que podem gastar. Assim, as férias de verão podem deixar de ser uma experiência de descoberta para passarem a ser definidas apenas pelo preço”, realça a PSP.

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Como evitar cair numa burla ao reservar um alojamento?

Na nota, a PSP e a Airbnb (plataforma 'online' para encontrar e reservar alojamentos) aconselham os consumidores a nunca clicarem em ligações fraudulentas nem em anexos enviados por ‘e-mail’ ou mensagem, uma vez que estes são frequentemente utilizados para encaminhar os utilizadores para páginas falsas que imitam empresas legítimas.

Para maior segurança, utilize a aplicação Airbnb ou aceda diretamente ao ’website’ oficial da plataforma”, refere a PSP, acrescentando que estas páginas falsas podem apresentar erros gramaticais, de pontuação ou tempos verbais, sinais de que terão sido utilizados tradutores.

O que fazer se suspeitar de uma burla?

A PSP e a Airbnb recomendam ainda que os consumidores denunciem sempre qualquer suspeita de burla, guardem as trocas de ‘e-mails’, mensagens e fotografias partilhadas com o anunciante e apresentem queixa junto das autoridades.

Quais são os sinais de alerta que nunca deve ignorar?

As duas entidades aconselham também os consumidores a desconfiarem de ofertas demasiado baratas ou de pedidos de pagamentos elevados, a não efetuarem pagamentos através de transferências bancárias diretas e a utilizarem plataformas de confiança para reservar, comunicar e pagar.

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Que proteção oferece a Airbnb aos utilizadores?

Na Airbnb, todas as reservas incluem o AirCover, que garante apoio caso exista um problema significativo com o alojamento que o anfitrião não consiga resolver, incluindo a possibilidade de encontrar uma alternativa semelhante ou receber um reembolso”, é referido na nota.

Que outras medidas podem proteger a sua conta?

Por fim, a PSP e a Airbnb recomendam a utilização de palavras-passe diferentes para cada conta e a ativação da autenticação multifator.

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Temas: Burlas Férias
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