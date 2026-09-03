Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?

  • Joana Lopes
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A partir dos 45, o comprimento do cabelo pode influenciar como a idade é percebida. Cabelo curto ou comprido: qual faz parecer mais velha?

Já todos ouvimos dizer que o cabelo comprido pode envelhecer as mulheres, mas será que a diferença se nota realmente a partir dos 45 anos?

Segundo o site Glamour, se o cabelo for demasiado escuro, liso em excesso, com cortes desbastados ou preso num penteado muito certinho, pode realmente acentuar os traços e conferir um ar mais envelhecido. O mesmo se aplica se o cabelo estiver danificado, sem brilho ou com pontas espigadas.

Por outro lado, o cabelo comprido também pode transmitir frescura e leveza, desde que seja usado de forma estratégica. A cor é um fator importante: tons suaves ou luzes discretas junto ao rosto ajudam a iluminar. Um corte simples, com camadas suaves, proporciona volume e movimento. E, naturalmente, cuidar da saúde do cabelo é fundamental: hidratar, cortar regularmente e evitar penteados demasiado rígidos.

No fim, a verdade é que o segredo está nos cuidados com o cabelo. Com os tratamentos adequados, o cabelo comprido continua a valorizar o rosto, em vez de o envelhecer.

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Temas: Cabelo
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