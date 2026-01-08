Especialistas revelam 20 erros na lavagem do cabelo. E todos cometemos pelo menos metade

Todos pensamos que lavar o cabelo é simples, mas, segundo especialistas, há erros muito comuns que podem danificar a fibra capilar, reduzir o brilho e até provocar queda. Descubra quais são os 20 deslizes mais frequentes — e prepare-se, provavelmente comete pelo menos metade deles.

Cuidar do cabelo pode parecer fácil, mas a realidade é que muitos de nós cometemos erros quase automáticos durante a lavagem. Desde o momento em que molhamos o cabelo até ao instante de o secar, a nossa rotina de cuidados está cheia de pequenas falhas que podem comprometer a saúde capilar, deixando-o mais seco, quebrável ou com menos brilho.

Na galeria acima, destacamos 20 erros que provavelmente está a cometer sem perceber e explicamos como corrigir estes hábitos para alcançar melhores resultados. Cada etapa do processo de lavagem é importante, desde a escolha do champô até à forma como se realiza a secagem.

Sabia, por exemplo, que esfregar as pontas do cabelo com o condicionador ou enxaguar mal pode ser o motivo de o cabelo ficar sem vida? Ou que a maneira como se seca o cabelo com a toalha pode causar danos invisíveis? Neste guia, vamos detalhar estes e outros erros.