A maioria lava o cabelo de forma errada. Cabeleireiros garantem que a ordem dos produtos muda tudo

Muitas pessoas acreditam que lavar o cabelo é um gesto simples que não tem ciência nenhuma. Mas os cabeleireiros garantem que há um erro muito comum que pode fazer toda a diferença no resultado final: a ordem dos produtos. E a maioria das pessoas estará a fazê-lo da forma errada sem sequer perceber.

Há um gesto que quase toda a gente repete automaticamente na hora de lavar o cabelo: usar primeiro o champô e só depois o amaciador. No entanto, vários cabeleireiros e especialistas em saúde capilar defendem que esta ordem pode não ser a mais correta.

Segundo o site Trendencias, uma recomendação tem vindo a ganhar destaque entre profissionais do setor: aplicar o amaciador antes do champô. Apesar de não ser um método habitual, os especialistas garantem que esta inversão pode trazer benefícios visíveis para a saúde e aparência do cabelo, ajudando a manter os fios mais leves, hidratados e até a reduzir a frequência das lavagens.

A explicação está relacionada com a função de cada produto. Enquanto o champô serve sobretudo para limpar o couro cabeludo — onde se acumulam gordura e impurezas — o amaciador atua principalmente no comprimento e nas pontas, contribuindo para hidratar e proteger o fio.

“Se o champô for aplicado diretamente no comprimento, sobretudo em cabelos secos, pode contribuir ainda mais para a desidratação”, explicam profissionais da área. Os especialistas sublinham ainda que a espuma que escorre durante a lavagem é suficiente para limpar o restante cabelo.

Ao usar primeiro o amaciador, cria-se uma espécie de barreira protetora que ajuda a preservar a hidratação natural do fio. Depois, o champô consegue atuar no couro cabeludo sem remover em excesso os óleos naturais do cabelo. O resultado pode ser um cabelo mais brilhante, leve e com menor necessidade de lavagens frequentes, garantem os especialistas.

A técnica é também defendida por outros profissionais de saúde capilar, que explicam que o método deve ser adaptado ao tipo de cabelo de cada pessoa. Em situações em que são utilizados máscara capilar e amaciador, alguns especialistas aconselham ainda que a máscara seja aplicada primeiro, por se tratar de um cuidado mais profundo.

Embora ainda não seja uma prática generalizada, esta abordagem tem vindo a conquistar cada vez mais adeptos entre cabeleireiros e especialistas, que defendem que pequenas alterações na rotina podem ter um grande impacto na saúde do cabelo.