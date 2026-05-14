Diga adeus às tintas para o cabelo. Esta é a tendência que está a conquistar as espanholas

Durante anos, esconder os cabelos brancos foi quase uma regra. Agora, há uma nova tendência a inverter tudo — e as espanholas estão a aderir em massa.

As tintas para o cabelo continuam a ser uma solução rápida para esconder as raízes, mas cada vez mais mulheres em Espanha procuram alternativas mais naturais e menos agressivas. A nova tendência passa por usar cacau em pó.

De acordo com o site El Confidencial, este ingrediente não só ajuda a escurecer gradualmente os cabelos brancos, como também é rico em antioxidantes e minerais, entre os quais ferro, cobre e zinco. Estes nutrientes contribuem para fortalecer o couro cabeludo e manter o cabelo mais saudável e hidratado.

O especialista britânico “Mark Blake” explicou, num vídeo publicado no TikTok, que o chocolate negro é “muito benéfico para o cabelo”, devido à elevada concentração destes nutrientes, responsáveis por ajudar a preservar a saúde e a hidratação da fibra capilar.

Outra vantagem é o facto de esta solução poder ser preparada em casa. Basta juntar cacau em pó, mel, vinagre de maçã e iogurte natural para criar uma pasta nutritiva que, quando aplicada regularmente, ajuda a devolver cor e brilho ao cabelo, sem recorrer a químicos agressivos.

