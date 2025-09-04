Cabelo oleoso? O truque rápido que resolve em apenas 5 minutos (sem champô seco)

Com a raiz oleosa e sem tempo para lavar, há um truque simples e rápido que promete salvar o visual em apenas cinco minutos — e sem recurso a champô seco.

Quem nunca passou por aqueles dias em que a raiz do cabelo já apresenta oleosidade, mas não há tempo para lavar, secar e arranjar? E quando o champô seco não está disponível para disfarçar o problema, torna-se essencial encontrar uma alternativa prática. A solução partilhada aqui demora apenas cinco minutos e garante um cabelo com aspeto impecável.

A dica foi divulgada por Camelia Katoozian, através de um vídeo no YouTube, e revela-se especialmente útil para quem tem uma rotina de lavagem de cabelo mais demorada. Trata-se de um truque simples, que recorre apenas a produtos já existentes em casa e que não exige champô seco.

A equipa já testou este método e confirma que é eficaz em situações de emergência.

O processo consiste em separar a parte superior do cabelo, geralmente a mais oleosa, e prender o restante para não atrapalhar. Essa zona deve ser bem molhada, usando um borrifador ou diretamente a torneira. De seguida, aplica-se uma pequena quantidade de champô, previamente emulsionado nas mãos — Camelia recomenda a utilização de um champô antioleosidade — apenas na área molhada. Depois de massajar bem o couro cabeludo e os fios, a secção deve ser cuidadosamente enxaguada, evitando molhar o restante cabelo preso.

Com uma toalha, remove-se o excesso de água, envolvendo a secção de forma delicada, sem esfregar. O cabelo molhado deve ser desembaraçado com um pente ou escova adequada e seco com o secador até atingir cerca de 80% de secagem. Usando uma escova redonda, enrola-se o cabelo e aplica-se novamente o secador, mantendo a escova até o cabelo arrefecer completamente, o que ajuda a criar um acabamento semelhante ao de um salão de cabeleireiro. No final, solta-se o restante cabelo e ajeita-se com as mãos.

Este truque permite disfarçar a oleosidade da raiz e obter um visual fresco, como se o cabelo tivesse acabado de ser lavado e arranjado, garantindo confiança para enfrentar o dia.

Para ver a demonstração do processo completo, pode assistir ao vídeo de Camelia Katoozian (em inglês) no YouTube.