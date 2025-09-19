Como remover a oleosidade do cabelo em poucos minutos sem recorrer a champô seco

  • Joana Lopes
  • Há 44 min

Sente que o seu cabelo fica oleoso logo de manhã e não tem champô seco à mão? Descubra formas simples e rápidas de controlar a oleosidade em minutos, sem produtos complicados.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Quem nunca acordou com a raiz do cabelo oleosa e sem tempo para lavar, secar e arranjar? Se o champô seco não estiver à mão, há um truque rápido que salva o look em apenas cinco minutos, deixando o cabelo com um aspeto fresco e impecável. Esquece-se o rabo de cavalo: não só não disfarça, como ainda evidencia a oleosidade.

O método, partilhado pela especialista Camelia Katoozian no YouTube, utiliza produtos simples que já estão em casa e é perfeito para quem precisa de uma intervenção rápida.

Primeiro, separa-se e prende a parte inferior e lateral do cabelo, deixando à vista apenas a secção da raiz que costuma ficar oleosa. Depois, molha-se bem a raiz com um borrifador ou água da torneira. Em seguida, aplica-se o champô: coloca-se uma pequena quantidade nas mãos, emulsiona-se e, de preferência, utiliza-se um champô antioleosidade. Massaja-se suavemente o couro cabeludo e os fios molhados, evitando espalhar a oleosidade para o cabelo seco.

De seguida, enxagua-se cuidadosamente, retirando o excesso de champô e água sem molhar a parte do cabelo que está presa. Para finalizar, seca-se e modela-se: remove-se o excesso de água com uma toalha, sem esfregar, desembaraça-se com pente ou escova, seca-se até cerca de 80% e finaliza-se com escova redonda e secador, mantendo o cabelo enrolado até arrefecer. Solta-se o restante cabelo e ajeita-se com as mãos para um acabamento natural, estilo salão de cabeleireiro.

Se quiser ver o passo a passo em ação, pode assistir ao próprio vídeo. Este truque é ideal para salvar o visual em dias corridos, garantindo um cabelo fresco, leve e cheio de estilo.

Temas: Cabelo Cabelo oleoso Champô seco

RELACIONADOS

Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?

Descubra 6 truques para um cabelo cheio de brilho

Estão todos a usar este spray da Mercadona para desembaraçar o cabelo na praia (e cheira super bem)

Espanholas estão a dizer adeus às tintas para o cabelo. Esta é a nova tendência

Fazer alisamento no cabelo aumenta o risco de ter esta doença grave, revela estudo

Champô de cafeína que ajuda a combater a queda do cabelo é um sucesso de vendas na Amazon

Dicas

Mantenha a sua roupa impecável usando vinagre branco

Há 1h e 14min

Sabe porque é que há sempre um espelho no elevador? Vai ficar surpreendido!

Há 1h e 44min

Cuidado com as saladas embaladas: veja o que pode acontecer se não as lavar antes de comer

Há 2h e 14min

Temperaturas voltam a subir e nós descobrimos um ‘jacuzzi natural’ em Portugal com a água a 30 °C

Hoje às 10:00

O calor voltou e a menos de 1 hora de Lisboa há uma praia que parece Formentera

Hoje às 09:30

Este chalet é perfeito para uma escapadinha de outono. E fica a menos de uma hora de Lisboa

Ontem às 17:00

Depois de saber isto, nunca mais vai deixar um copo de água na mesa de cabeceira

Ontem às 16:30
MAIS

Mais Vistos

Convidado famoso não aparece no «Dois às 10»: «Ou aconteceu uma tragédia e eu não sei»

Hoje às 11:16

Depois de percorrer 500 quilómetros, André descobriu que o pai não era a pessoa que pensava

Hoje às 11:56

Mulher salta da varanda para escapar à violência do marido. As imagens impressionam

Ontem às 15:54

«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela

Ontem às 11:55

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

Há 14 min

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

Ontem às 16:00

Faça estas batatas gratinadas e conquiste todos à mesa

Ontem às 15:30

Descubra como fazer lasanha na air fryer

17 set, 15:30

Fora do Estúdio

Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo

Ontem às 15:38

Daniela Santos declara-se a pessoa especial: «Até que a morte nos separe»

Ontem às 09:12

«Procurei-te durante a vida inteira»: irmãos separados à nascença reencontram-se 80 anos depois

17 set, 15:00

De luto, FF quebra silêncio de forma emocionante: «O último dia em que o meu pai me pegou ao colo»

17 set, 09:03

Fotos

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

Há 14 min

Como remover a oleosidade do cabelo em poucos minutos sem recorrer a champô seco

Há 44 min

Mantenha a sua roupa impecável usando vinagre branco

Há 1h e 14min

Sabe porque é que há sempre um espelho no elevador? Vai ficar surpreendido!

Há 1h e 44min