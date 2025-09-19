Como remover a oleosidade do cabelo em poucos minutos sem recorrer a champô seco

Sente que o seu cabelo fica oleoso logo de manhã e não tem champô seco à mão? Descubra formas simples e rápidas de controlar a oleosidade em minutos, sem produtos complicados.

Quem nunca acordou com a raiz do cabelo oleosa e sem tempo para lavar, secar e arranjar? Se o champô seco não estiver à mão, há um truque rápido que salva o look em apenas cinco minutos, deixando o cabelo com um aspeto fresco e impecável. Esquece-se o rabo de cavalo: não só não disfarça, como ainda evidencia a oleosidade.

O método, partilhado pela especialista Camelia Katoozian no YouTube, utiliza produtos simples que já estão em casa e é perfeito para quem precisa de uma intervenção rápida.

Primeiro, separa-se e prende a parte inferior e lateral do cabelo, deixando à vista apenas a secção da raiz que costuma ficar oleosa. Depois, molha-se bem a raiz com um borrifador ou água da torneira. Em seguida, aplica-se o champô: coloca-se uma pequena quantidade nas mãos, emulsiona-se e, de preferência, utiliza-se um champô antioleosidade. Massaja-se suavemente o couro cabeludo e os fios molhados, evitando espalhar a oleosidade para o cabelo seco.

De seguida, enxagua-se cuidadosamente, retirando o excesso de champô e água sem molhar a parte do cabelo que está presa. Para finalizar, seca-se e modela-se: remove-se o excesso de água com uma toalha, sem esfregar, desembaraça-se com pente ou escova, seca-se até cerca de 80% e finaliza-se com escova redonda e secador, mantendo o cabelo enrolado até arrefecer. Solta-se o restante cabelo e ajeita-se com as mãos para um acabamento natural, estilo salão de cabeleireiro.

Se quiser ver o passo a passo em ação, pode assistir ao próprio vídeo. Este truque é ideal para salvar o visual em dias corridos, garantindo um cabelo fresco, leve e cheio de estilo.