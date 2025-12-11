Lave o cabelo como as japonesas. Tendência já conquistou a internet

Descubra o segredo das mulheres japonesas para um cabelo sedoso e saudável. Esta técnica simples está a conquistar a internet e promete resultados visíveis desde a primeira lavagem.

Quem nunca terminou o banho com a sensação de que o cabelo ainda está oleoso ou com pequenas partículas brancas no couro cabeludo, que parecem caspa, mas na realidade são apenas resíduos de champô mal enxaguado? A verdade é que a forma como lavamos o cabelo faz toda a diferença. E, quando se trata de cuidados capilares, as mulheres japonesas são uma referência incontornável.

Segundo o site Globo, no Japão, a lavagem do cabelo é encarada como um ritual de cuidado e respeito pelo couro cabeludo. Enquanto em muitos países o uso de escovas massageadoras ainda é uma tendência recente, no Japão é um hábito comum a toda a população. Em declarações à Globo, a cabeleireira Maria Roberts, fundadora do spa capilar Madart x Studio 25, em Madrid, afirma que as japonesas veem este momento como uma terapia que combina limpeza profunda e relaxamento.

Durante a formação que realizou no Japão, Roberts detalha que as mulheres utilizam duas escovas massageadoras de silicone, uma em cada mão, garantindo assim uma massagem completa e equilibrada. Esta prática ajuda a remover todos os resíduos de produtos, estimula a circulação sanguínea e promove um couro cabeludo mais saudável, refletindo-se num cabelo mais bonito e brilhante.