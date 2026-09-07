Diga adeus à queda de cabelo com estes 5 alimentos

  • Joana Lopes
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Se o seu cabelo está a cair, a solução pode começar na sua alimentação.

É fundamental compreender que deficiências nutricionais podem causar queda de cabelo, mas consumir os alimentos adequados pode prevenir o problema e ajudar a que o seu cabelo ganhe densidade e um aspeto saudável, como refere o site médico WebMD.

«Garantir uma dieta saudável e variada – que inclui fontes de antioxidantes, ferro, vitamina D e biotina – promove a saúde do cabelo», explicou o dermatologista Eric Rudnick ao WebMD.

Percorra a galeria para descobrir os cinco super-alimentos que ajudam a prevenir a queda de cabelo. No entanto, quanto mais cedo identificar as causas da queda, maior será a probabilidade de evitar danos permanentes. Focar-se na alimentação é essencial, mas não deve adiar a procura de ajuda: marque uma consulta com o seu médico assistente ou com um dermatologista.

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Temas: Cabelo Queda de cabelo Alimentos
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