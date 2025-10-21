É necessário vestir o meu cão em dias de chuva e frio?

Quando as temperaturas descem e a chuva não dá tréguas, muitos donos de cães questionam-se: será que o meu amigo de quatro patas precisa de roupa para se proteger? Descubra como saber quando é necessário vesti-lo e quais os cuidados a ter para mantê-lo confortável e saudável.

Além dos humanos, os animais também sentem o frio, mas será realmente necessário que os cães vistam roupa em dias de chuva? A resposta é sim, pois, tal como nós, os cães podem adoecer devido ao frio e à humidade.

Segundo o site AKC Pet Insurance, é importante compreender que nem todas as roupas para cães são iguais. Algumas são pensadas para oferecer conforto e proteção, enquanto outras têm apenas fins decorativos. Dependendo do tipo de peça escolhida, as roupas podem ser benéficas ou prejudiciais.

Sweats e casacos são ideais para proteger os cães do frio e são essenciais para animais de pelo curto ou mais sensíveis às baixas temperaturas, proporcionando conforto e calor. Já as camisolas de sol destinam-se sobretudo a dias quentes ou ao verão. Camisolas com proteção UV são perfeitas para manter o cão fresco e protegido dos raios solares, especialmente em raças de pelo fino ou cores claras, sendo recomendável optar por modelos com classificação UPF 50+ para garantir máxima segurança ao ar livre.

Os coletes podem ter diferentes funções: os refletores aumentam a visibilidade e segurança em passeios noturnos, os anti-ansiedade exercem uma leve pressão que ajuda a acalmar cães mais nervosos, e os refrigerantes utilizam tecnologia de arrefecimento para manter a temperatura corporal do cão controlada durante o verão. As botas protegem as patas do frio, gelo, sal das calçadas e até de terrenos quentes, sendo úteis também para cães idosos, com mobilidade reduzida, ou para aventuras em trilhos com pedras e espinhos, oferecendo uma solução prática e confortável em qualquer estação.

Deve evitar-se escolher roupas muito apertadas, pois podem ser desconfortáveis e até perigosas para o cão, enquanto roupas demasiado largas podem cair ou prender-se em objetos. É também fundamental optar por materiais duráveis, confortáveis e seguros, evitando costuras ásperas ou partes que possam esfregar contra o pelo e causar irritação ou desconforto, assim como materiais que possam ser prejudiciais caso o cão tente mastigá-los.