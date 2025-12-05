Em Lisboa, há um espaço gigante onde os cães podem correr livres e poucos conhecem

Lisboa esconde um segredo para os donos de cães: um parque enorme onde os amigos de quatro patas podem correr à vontade, explorar e socializar, longe da confusão da cidade. Poucos lisboetas conhecem este refúgio verde que promete diversão para cães e descanso para os donos.

Recentemente, a conta de Instagram @zeldamaria_ partilhou um vídeo que rapidamente chamou a atenção de quem tem animais e procura espaços ao ar livre em Lisboa. O destaque foi para o Parque Verde de Carnide, um extenso espaço natural ideal para passeios com o cão, momentos em família ou simplesmente para respirar longe da azáfama da cidade. Nas imagens é possível ver relvados amplos, zonas com sombra perfeitas para descansar e um lago que acrescenta tranquilidade ao ambiente. É, sem dúvida, um lugar que merece ser incluído na lista para o próximo fim de semana.

O parque dispõe de uma zona de baloiços para as crianças se divertirem, enquanto os adultos podem relaxar nas proximidades, e oferece espaço suficiente para os cães correrem à vontade. O lago contribui para tornar o cenário ainda mais agradável, sendo ideal tanto para quem gosta de fotografar os passeios como para quem prefere apenas desfrutar da paisagem. Funciona igualmente bem para quem quer fazer exercício ou para quem deseja estender uma manta e aproveitar o dia sem pressas.

A @zeldamaria_ acertou ao recomendar este parque. Para quem tem cão e vive em Lisboa, encontrar um espaço verde amplo, seguro e acolhedor faz toda a diferença. O Parque Verde de Carnide cumpre esses requisitos e ainda proporciona um ambiente familiar, tornando-se uma opção a ter em conta para quem procura qualidade de vida no dia a dia. Vale mesmo a pena visitar — e o cão vai agradecer.