Saiba em que praias pode levar o seu cão

Com a chegada do calor, muitos donos de animais querem aproveitar os dias de sol na companhia dos seus cães. No entanto, nem todas as praias em Portugal permitem a presença de animais. Antes de fazer as malas e levar o seu patudo, conheça as regras em vigor e descubra as zonas onde é permitido levar o seu cão sem infringir a lei.

O verão chegou e, com ele, a vontade de aproveitar os dias de sol à beira-mar. Para quem faz questão de contar com a companhia do seu fiel amigo de quatro patas, surge a questão: em que praias é permitido levar o meu cão?

Felizmente, em Portugal já existem diversas praias onde os patudos têm espaço, liberdade e sinalização própria. Trata-se de praias oficialmente classificadas como «dog friendly», onde é possível levar o cão, desde que sejam respeitadas as normas básicas de convivência.

Este roteiro foi partilhado nas redes sociais pelo perfil @trelassoltas_carloscruz, dedicado à divulgação de locais e experiências onde os cães são bem-recebidos. Abaixo, descubra onde pode levar o seu companheiro de quatro patas.