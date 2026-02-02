Se me deito às 23h, quando devo tomar o último café do dia?

Deitar-se às 23h parece uma boa decisão para garantir uma noite de descanso, mas o hábito de beber café ao longo do dia pode estar a sabotar o sono sem que se aperceba. Afinal, qual é a hora certa para tomar o último café e evitar passar a noite às voltas na cama?
Se há um momento do dia do qual a maioria dos portugueses não abdica, é o do café. Diversos estudos têm demonstrado os benefícios de consumir café com moderação, mas também é sabido que esta bebida influencia a qualidade do sono — um problema que afeta muitas pessoas em Portugal.
Em declarações ao jornal espanhol Heraldo, a nutricionista Cynthia Morillas explica que, ao acordar, o corpo produz cortisol, uma hormona que fornece energia em forma de glicose para ajudar a despertar. Este cortisol permanece no organismo entre 60 e 90 minutos, pelo que é recomendado esperar pelo menos duas horas após acordar antes de tomar o primeiro café.
Mas será suficiente evitar o café depois do jantar para garantir uma boa noite de sono? Os especialistas aconselham não consumir cafeína pelo menos seis horas antes de se deitar.
Assim, se a sua hora de deitar for às 23h, o último café deve ser tomado até às 17h. Após esse horário, pode optar por descafeinado ou chás de ervas, evitando assim qualquer impacto no sono. "O consumo excessivo de café, principalmente à tarde ou à noite, pode afetar negativamente a qualidade do sono, o que pode levar a fadiga e a problemas de saúde a longo prazo", afirmou a nutricionista no mesmo artigo.
Ainda assim, tal como acontece com o álcool, a sensibilidade e a tolerância à cafeína variam de pessoa para pessoa.