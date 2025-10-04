Se tem mais de 60 anos e bebe café, não ignore este aviso

Beber café é um hábito comum para muitas pessoas, mas sabia que, a partir dos 60 anos, a quantidade certa pode fazer toda a diferença para a sua saúde? Descubra o que especialistas recomendam.

Beber quatro cafés por dia pode ajudar pessoas com mais de 60 anos a manter força, energia e mobilidade, reduzindo o risco de se tornarem frágeis ou dependentes. Esta conclusão surge de um estudo recente divulgado pelo site The Telegraph, com base em dados publicados na revista científica European Journal of Nutrition.

À medida que envelhecemos, o corpo perde massa muscular, tornando-nos mais lentos, cansados e menos capazes de realizar tarefas simples do dia a dia. A debilidade física associada à idade, ou fragilidade, é precisamente isso: uma condição comum entre os mais velhos que dificulta a manutenção da autonomia e aumenta o risco de quedas, internamentos, fraturas e até morte precoce.

O médico Tahir Masud, um dos especialistas referidos no estudo, explica que esta condição surge quando o corpo deixa de ter reservas para responder ao esforço. O especialista trabalha em hospitais públicos do Reino Unido e é também consultor de uma associação dedicada à saúde óssea e à prevenção da osteoporose.

O estudo analisou durante sete anos a saúde de 1.161 adultos com mais de 55 anos, na Holanda. Os investigadores descobriram que aqueles que bebiam entre quatro a seis cafés por dia apresentavam menos sinais de fragilidade: tinham mais força, menos cansaço, melhor mobilidade e menor perda de peso involuntária.

Acredita-se que a cafeína contribua para manter a força muscular e o estado de alerta, enquanto os antioxidantes naturais do café ajudam a reduzir inflamações e a proteger os músculos dos efeitos do envelhecimento.

Apesar destas boas notícias, os especialistas alertam que mais nem sempre é melhor. Beber mais de cinco cafés por dia pode ultrapassar os limites recomendados de cafeína (cerca de 400 mg diários), provocando nervosismo, insónias, tensão alta, palpitações ou azia.

Além disso, o café não substitui uma alimentação equilibrada nem a prática de exercício físico. «É um apoio, não uma solução», afirma a nutricionista Bini Suresh, do hospital privado Cleveland Clinic, em Londres. A atividade física continua a ser a forma mais eficaz de manter a força e a mobilidade ao longo dos anos.

Outros alimentos também podem ajudar a prevenir a fragilidade: frutos vermelhos, vegetais coloridos, chá verde, azeite virgem extra e chocolate negro, todos ricos em antioxidantes. A proteína (presente em ovos, leguminosas, peixe, carne magra e laticínios) é essencial para manter os músculos ativos, assim como alimentos ricos em cálcio, vitamina D e ómega-3, que fortalecem os ossos e reduzem inflamações.

Alimentos fermentados, como iogurte natural e kefir, contribuem para um intestino saudável e para um sistema imunitário forte — outro pilar fundamental para um envelhecimento de qualidade.