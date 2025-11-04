Beber café depois do almoço pode ser altamente perigoso. E o alerta vem de um cardiologista

Para muitos, o café depois do almoço é quase um ritual indispensável. No entanto, um cardiologista veio avisar que este costume pode ter consequências que poucos imaginam.

No podcast espanhol «Tiene Sentido», citado pelo jornal El Confidencial, o cardiologista Aurelio Rojas alerta que beber café após o almoço pode aumentar o risco de desenvolver problemas cardíacos. Por essa razão, o especialista recomenda limitar o consumo da bebida ao período da manhã.

«Pessoas que tomavam café depois de comer tinham maior probabilidade de ter problemas cardíacos», explica o médico, salientando que a intenção não é «demonizar a cafeína», mas sim respeitar os ritmos naturais do organismo.

Segundo Aurelio Rojas, a cafeína ingerida durante a tarde pode interferir na qualidade do descanso, mesmo em pessoas que acreditam dormir sem dificuldade. O cardiologista esclarece: «Dormir nem sempre significa descanso. Mesmo que adormeça, a cafeína afeta a forma como o corpo se regenera. Pode estar com os olhos fechados, mas o cérebro não completou todo o ciclo restaurador do sono.»

O especialista aconselha a evitar o consumo após as 15h.

A mensagem é simples: café sim, mas de manhã e com moderação. E, como reforça Aurelio Rojas, o segredo para um coração saudável mantém-se o mesmo de sempre — alimentação equilibrada, prática regular de exercício físico, gestão do stress e boas relações sociais.