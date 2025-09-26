É por esta razão que deve manter sempre uma tigela com café solúvel na cozinha

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00
Café solúvel
Café solúvel

Mesmo para quem não bebe café, ter sempre uma tigela com café solúvel na cozinha pode ser mais útil do que imagina.

Para os apreciadores, poucas coisas se comparam a uma chávena de café, seja de manhã, após o almoço ou mesmo ao final do dia. No entanto, mesmo para quem não gosta do sabor ou não pode consumir devido à tensão arterial, o café continua a ser bastante útil no quotidiano.

Quer tenha sido usado ou não, o pó de café pode ter várias utilidades na cozinha, sobretudo para neutralizar maus odores. Colocar uma tigela com pó em cima da bancada ajuda a manter os cheiros desagradáveis afastados e deixa no ar um aroma agradável a café, segundo o site House Digest.

A cafeína contém azoto, um componente que absorve odores. Cientistas do The City College de Nova Iorque descobriram que o café é até eficaz a eliminar o cheiro de esgotos, tornando fácil a eliminação de maus odores na cozinha.

O café não se limita apenas à bancada. Também pode ser colocado dentro do frigorífico, numa tigela, para evitar odores indesejados. Se usar pó novo, nunca utilizado para preparar café, é possível colocá-lo dentro de saquetas de chá e distribuí-lo por várias áreas da casa, como gavetas, armários, despensa ou até mesmo na casa de banho, ajudando a manter um cheiro agradável por toda a casa.

 

